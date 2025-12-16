為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    台南新地標！安南全民運動館工程超前 明年4月開幕

    2025/12/16 20:27 記者洪瑞琴／台南報導
    安南全民運動館進度超前，台南市體育局長陳良乾今日視察施工品質。（台南市體育局提供）

    安南全民運動館進度超前，台南市體育局長陳良乾今日視察施工品質。（台南市體育局提供）

    快來打卡運動吧！南市府投入3.305億元興建「安南區全民運動館」，中央補助1億元、市府自籌2.305億元，目前工程進度已達85%，超前約14%，預計明（2026）年4月完工。運動館不只健身、跳熱舞，更是拍照打卡、社區互動的新地標。

    安南全民運動館規劃地上兩層，設有瑜珈、韻律教室、體適能中心、多功能教室，以及可作籃球、羽球使用的綜合球場，滿足不同年齡層運動需求。館內更妥善設計無障礙動線、消防、防災及機電系統，搭配良好採光與通風，營造舒適安全的運動環境。

    體育局長陳良乾今（16）日前往視察，工程進度比原計畫超前14%，他強調將嚴格把關施工品質、進度及安全，並兼顧周邊環境維護。陳良乾指出，工程期間嚴格管控施工品質並查核進度，設計單位也善用兩棟建築間天然河道規劃水域教學與遊憩空間，走道設置大鏡子，提供年輕人熱舞、街舞等多元活動場所。

    體育局表示，運動館啟用後不僅能提升地方運動風氣，也將促進社區交流，結合運動課程、社區活動與賽事舉辦，發揮公共設施最大效益。

    安南全民運動館模擬圖。（台南市府提供）

    安南全民運動館模擬圖。（台南市府提供）

