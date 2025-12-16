教育部與台科大推動台越人才基地 打造企業導向人才循環模式

台越基地計畫主持人、台科大副產學長楊朝龍在越南峴港投資促進支援中心舉辦新型專班獎學金計畫說明會。（台科大提供）

為因應台灣少子化以及產業對中高階技術人才的需求，教育部推動國際產業人才教育專班（新型專班），其中台越基地由台科大擔任領頭羊，校方表示，今年已在河內、胡志明市、峴港等地舉辦33場招生說明會，並參與跨校聯合教育展及產業論壇，同時規劃企業媒合會，讓企業與學校能直接交流、了解育才制度與人才培養流程。

台科大多年來深耕越南教育合作，越南學位生為境外生比例中第二多，在此次擔任總召學校後，即與明新、龍華、崑山科大等夥伴共同推動招生宣傳、提供免費華語課程與企業媒合等工作。目前簽約合作、參與開班招收越南學生的企業約有150家，產業涵蓋半導體、資通訊、電子、智慧製造及材料等領域，包括Nvidia、台積電、日月光、聯發科、美光等知名企業。

請繼續往下閱讀...

越南是台灣新南向政策中的重要夥伴，具備龐大的青年人口與良好的學習基礎，在資訊、製造等產業鏈上與台灣往來密切。台科大校長顏家鈺表示，透過台越基地的推動與政府支持，學校得以進一步聯結越南頂尖大學，使更多優秀學生與師長了解新型專班，協助台灣企業直接從校園端進行選才與育才，畢業後可直接留用，有助於企業降低招募成本並提升用人效率。

顏家鈺指出，許多台商持續在越南擴廠布局，新型專班所培育的學生不僅具備在台灣企業實習與工作經驗，也具備受台灣企業延攬，成為未來外派越南或投入在地台商體系的重要潛力。此模式讓學生在履行留台義務後，仍能延伸出多元職涯發展選項，甚至成為串連台越產業鏈的專業人才。

台越基地計畫主持人、台科大副產學長楊朝龍表示，為提升新型專班的報名意願與註冊率，台越基地已規劃多項配套措施，並將持續深入越南各地進行說明與交流，學生可依自身條件及需求做出更明確的選擇。此外，新學年度也將從與台灣具雙聯合作關係的大學中，預先媒合就讀意願較高的學生，以提升整體轉換率。

此外，台越基地也著重學生實際就讀與後續發展的銜接，協助學生提前了解企業職務內容，並持續強化線上與實體華語課程，以減少因期待落差或語言適應造成的退縮。楊朝龍比喻，若美國長春藤聯盟開設讓台灣學生赴美、並可留在當地工作的專班，勢必吸引大量學生報名，而新型專班對越南學生的吸引力正是如此。

台科大校長顏家鈺說明台越基地辦理情形。（記者楊綿傑攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法