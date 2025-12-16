台南、京都締盟4週年文化交流再升溫 京燒首度台南亮相

日本京都市議員長久保田正紀（左）致贈京都市紀念品給台南市長黃偉哲（右），表達城市友誼。（台南市府提供）

台南市與日本京都市締結友好城市4週年，京都傳統工藝「京燒・清水燒」也將首度在台南亮相，為兩市交流寫下重要里程碑。京都市議會運營委員會副委員長久保田正紀議員今（16）日在台日文化友好交流基金會榮譽董事長郭貞慧陪同下，率團拜會台南市長黃偉哲，雙方就文化、教育及城市交流等議題深入交換意見，展現台南與京都持續深化情誼的成果。

黃偉哲表示，台南是台灣歷史最悠久的城市，京都則是日本千年古都，兩市因歷史文化背景相近而結緣。台南長期投入古蹟保存與文化傳承，市內保留不少日治時期建築與文化印記，非常適合京都市朋友前來感受台日深厚歷史淵源。他也感謝京都市多年來支持雙方交流，並與訪團討論未來在教育、物產、體育等領域合作，期望開展更多元互動模式，讓兩市友誼更穩固。

久保田正紀議員則說，此行首次造訪台南，上午參訪安平古堡並交流古蹟保存經驗，深刻感受到台南濃厚的歷史文化魅力。他也很期待明日的「陶藝台日交流展」，相信透過文化展、教育及運動等互動，兩市的友誼將能長久延續。

台南市自2012年加入「世界歷史都市聯盟」後，正式開啟與京都的交流，並於2021年締結友好城市。今年為慶祝締盟4週年，自明（17）日起於總爺藝文中心紅磚工藝館推出「2025陶藝台日交流展in台南」，邀請32位台日陶藝家參展，「京燒・清水燒」也將首次亮相台南，為台日文化交流增添亮點。

日本京都市議員長久保田正紀率團拜會，市長黃偉哲偕同市府團隊熱忱歡迎。（台南市府提供）

