導入AI客服「小書僮」機器人 打造雲端跨校服務 淡大覺生圖書館獲標竿認證

教育部今頒發圖書館事業貢獻獎，「標竿圖書館獎」有6館獲獎。（教育部提供）

教育部今頒發第二屆圖書館事業貢獻獎，其中淡江大學覺生圖書館拿下「標竿圖書館獎」殊榮，是唯一獲獎大學。教育部表示，該館除首創私校聯盟共建系統，攜手東吳大學、銘傳大學實現跨校資源共享外，並注重品質管理，優化服務流程效率而獲獎；館方則分享，在學校支持下導入AI應用也是關鍵。

淡大能獲此殊榮，與該校設有頗具規模的資圖系所有重要關聯，淡江大學覺生圖書館館長林雯瑤表示，館員本身就很專業，館方也因應環境的變化及館務發展需求，辦理館員教育訓練，透過工作坊或線上課程，確保技能更新以「賦能館員」，讓每位成員都可以是創新推動者。

請繼續往下閱讀...

此外，林雯瑤也提到，學校導入全面品質管理（TQM）已超過30年，建立起制度化、標準化的作業流程，並持續推動PDCA循環，以顧客為中心，確保服務品質不斷提升，為圖書館建立良好基礎。

林雯瑤並分享，在校方強調AI應用下，圖書館更導入AI互動服務，如館員開發客服機器人「小書僮」，可不受時空限制回覆讀者基本問題，正確率逾90%，館員可投入更多時間開創新服務，如將服務申請表單轉為雲端表單與線上簽核，並與東吳、銘傳首創全國私校共購共建「優三」雲端圖書館系統，推動館藏資源共享。

「標竿圖書館獎」另有桃園市立圖書館總館、長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院圖書館、高雄市立圖書館燕巢分館、台中市立圖書館沙鹿深波分館、台北市立圖書館總館等5館也得獎。地方首長獎則頒給桃園市長張善政，表彰其投入大規模基建資源，建構優質化與無圍牆的服務網絡；亦聚焦閱讀推廣，提升市民參與度與數位閱讀成果。

在傑出圖書館主管獎部分，頒給台北市立圖書館副館長王淑滿、國立公共資訊圖書館科長黃文玉、香光尼眾佛學院圖書館館長釋自衍；傑出圖書館館員獎由高雄市立圖書館企劃專員洪郁涵、國立公共資訊圖書館輔導員劉彥愷、國家圖書館編輯牛惠曼獲獎。

淡江大學覺生圖書館獲得今年教育部「標竿圖書館獎」殊榮。該館一直是學生常造訪設施之一。（記者楊綿傑攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法