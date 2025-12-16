為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    說好的人行空橋在哪？ 台南三鐵共構卡關原因曝光

    2025/12/16 19:30 記者洪瑞琴／台南報導
    南市擬規劃興建人行空橋，未來串聯台鐵沙崙站、捷運藍線BH06站預定地，並延伸銜接三井OUTLET。（記者洪瑞琴攝）

    南市擬規劃興建人行空橋，未來串聯台鐵沙崙站、捷運藍線BH06站預定地，並延伸銜接三井OUTLET。（記者洪瑞琴攝）

    「說好的人行空橋，何時才會到位？」為推動台南高鐵、台鐵及未來捷運三鐵共構，南市府規劃興建人行空橋，跨越高鐵歸仁大道，串聯台鐵沙崙站、捷運藍線BH06站預定地，並延伸銜接三井OUTLET，總經費約1.23億元。不過，推動進度遭質疑偏慢，市府也說明卡關原因。

    沙崙智慧科學園區與南科被視為台南高科技發展雙引擎，高鐵台南站搭乘人數持續增加，但旅客轉乘台鐵進市區仍需上下樓、繞行不便。工務局因此規劃人行空橋，讓高鐵、台鐵與未來捷運能「一路走到位」，提升轉乘效率與安全。

    依規劃，空橋全長133公尺、寬3公尺，其中台鐵段110公尺，經費由交通部鐵道局全額補助；三井段23公尺，則由三井自付約2500萬元。市府指出，完工後可強化三鐵與商場串聯，帶動站區與周邊商業發展。

    工務局長陳世仁表示，進度受影響主因在於前期資金籌措不易，以及工程橫跨高鐵、台鐵與未來捷運，多個中央與地方單位需反覆協調，還得兼顧橋下結構安全與捷運預留空間，流程相對繁瑣。他也直言，當初高鐵台南站興建時，確實沒預期三井會進駐設點。

    市府強調，目前經費與跨單位介面已逐步取得共識，後續將加速推動，工程設計預計明年3月辦理招標，盼隨捷運建設推進，三鐵共構早日成形，提升台南整體交通便利性。

    高鐵台南站未來如何與台鐵、捷運三鐵共構，外界關注。（記者洪瑞琴攝）

    高鐵台南站未來如何與台鐵、捷運三鐵共構，外界關注。（記者洪瑞琴攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播