公務人員傑出貢獻獎今頒獎 考試院長周弘憲勉承擔與創新

台北地檢署主任檢察官張靜薰（圖右二）獲「公務人員傑出貢獻獎」個人獎殊榮，總統賴清德（圖左二）親自頒獎表揚。（北檢提供）

有「公務界奧斯卡獎」之稱的「114年公務人員傑出貢獻獎」今頒獎，由總統賴清德親自頒獎給6位得獎人與6組得獎團體，考試院長周弘憲大力讚賞獲獎者是典範，值得效法，同時也勉勵全體公務人員勇於承擔、不斷創新，打造更美好家園。

今年獲傑出個人獎的分別為環境部環管署科長謝適鴻、橋頭地檢署主任檢察官鄭子薇、宜蘭縣衛生局長徐迺維、桃園市政府工務局科長陳翠慧、台北地檢署主任檢察官張靜薰，以及交通部航港局組長劉嘉洪。

而獲傑出團體獎的單位則有農業部農田水利署；花蓮縣秀林鄉衛生所；台中榮民總醫院—卓越智慧醫療，創造醫病雙贏；交通部鐵道局〈建構鐵路地下化．點亮璀璨新高雄〉；新北市政府警察局-治安旗艦隊，阻詐、反毒、科偵永續，以及新竹地檢署國家安全營業秘密辦案團隊。

周弘憲表示，今年從70名參選人及59組參選團體中，選出6組個人、6組團體獲獎，從傑出貢獻獎得獎者的傑出事蹟可以看到，處處展現守護國人的願景及堅持，值得推崇與效法，透過公開表揚這些優秀的文官典範，同時勉勵全體公務人員見賢思齊，勇於承擔及不斷創新，齊心共創更具競爭力的幸福家園。

承辦機關銓敘部也表示，服務機關對於同仁能夠獲獎都非常引以為榮。表揚大會上，各得獎者服務機關的同仁充分展現支持的熱情，紛紛準備加油板及歡呼口號為得獎者應援，現場活力十足，盡情展現對得獎者的支持與肯定，氣氛活潑熱烈且十分溫馨。

