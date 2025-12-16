為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    外送單接到「陪吃Buffet」！ lalamove司機爽吃五星級酒店自助餐

    2025/12/16 19:05 即時新聞／綜合報導
    一名外送司機在社團分享一張訂單截圖，內容竟不是送貨，而是邀請司機一起到五星級飯店「陪吃」自助餐。（圖擷取自臉書）

    主打即時快送、彈性接單的外送平台Lalamove，向來以「什麼都能送」聞名，從文件、餐點到大型物品都有司機接單，但近日卻出現連老司機都直呼開眼界的罕見案例。一名外送司機在社團分享一張訂單截圖，內容竟不是送貨，而是邀請司機一起到五星級飯店「陪吃」自助餐，不僅能免費大啖Buffet，還能領取外送費，消息曝光後迅速在網路掀起熱議。

    一名網友日前在臉書社團「Lalamove 北部快送討論區」分享截圖直呼「無奇不有」。從照片可見，訂單備註寫道：「今晚6pm，晶華酒店栢麗廳吃飯，我有兩張餐券，愛吃Buffet的人再接此單，此單是自助餐吃到飽。」接單金額為126元，取件與送達地址相同，等於只是「到場赴約」。

    貼文曝光後，立刻引來大量網友留言調侃，「應該是獨身貴族吧！」、「沒想到拉拉竟然還有這種福利」、「吃到吐還有錢可以拿，好爽」、「這張我看到時大概30秒就被接走，結果1分鐘後又出現，可能第一個接的人看到備註就嚇到取消了」。

    也有司機分享類似經驗，表示曾接過更誇張的單，「我之前是被叫去參加婚宴，還是在新北市政府裡面辦的，一開始只說要簽到，後來直接被請進去吃席，現場還有新人進場，真的開眼界」。

    對於引發熱議，此訂單主人事後也親自出面解釋，這次的餐券是臨時拿到的免費券，但女朋友還在公司開會、家人也各自有事，「所以才下單找司機跟我去吃，本來有四張免費券，因用餐時間快到了，所以我跟泰市場的主管取消另外兩張」。

