115年春節車票訂票時程 台鐵1/13、高鐵1/16開訂

春節連假鐵路運輸，台鐵預計在明年1月13日、14日陸續開放訂票，而高鐵規劃在1月16日起開賣。（資料照，記者王藝菘攝）

隨115年即將到來，台鐵公司和台灣高鐵近期公告各假期開放訂票期程，其中明年春節連假，台鐵預計在明年1月13日、14日陸續開放訂票，而高鐵規劃在1月16日起開賣。

根據台鐵與高鐵公布明年各假期訂票時程，第一個連假農曆春節，假期自2月14日至22日，也是民眾返鄉與旅遊的高峰期。

台鐵規劃，自明年1月13日凌晨0時起開放預訂東部幹線車票（包括宜蘭線、北迴線、花東線、南迴線及跨線列車）以及2月10日西部幹線乘車票；明年1月14日開放預訂2月11日至23日西部幹線乘車票。

高鐵預計，在明年1月16日凌晨0時起販售春節期間的車票。

至於明年清明連假共有4天，自4月3日至4月6日，台鐵規劃，明年3月3日凌晨0時起開放訂票，高鐵則公告3月5日凌晨0時起販售清明連假車票。

明年9月底有中秋節及教師節，中秋節（9月25日）恰逢星期五，而教師節（9月28日）則落在星期一，前後串連週末，形成4天假期。台鐵公告，自明年8月25日凌晨0時開放訂票，高鐵預計在8月27日開賣車票。

