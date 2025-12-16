為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    國立宜蘭大學啟動百年校慶倒數鐘 迎接百歲里程碑

    2025/12/16 17:51 記者江志雄／宜蘭報導
    國立宜蘭大學校長陳威戎（右2）、校友總會理事長陳俊雄（右1），為宜大百年校慶倒數鐘揭牌。（宜大提供）

    國立宜蘭大學校長陳威戎（右2）、校友總會理事長陳俊雄（右1），為宜大百年校慶倒數鐘揭牌。（宜大提供）

    國立宜蘭大學今天（16日）舉行百年校慶倒數鐘揭牌儀式，啟動邁向創校百週年倒數時刻，校方歡迎校友明年5月12日百年校慶回娘家，共同見證母校百年傳承、永續共榮重要時刻。

    宜大前身台北州立宜蘭農林學校在1926年（日治昭和元年）創立，之後陸續改制為台灣省立宜蘭農業職業學校、宜蘭農工職業學校、宜蘭高級農工職業學校、國立宜蘭農工專科學校、宜蘭技術學院，2003年升格宜蘭大學，明年邁向百年，是宜蘭縣唯一的國立大學。

    百年校慶倒數鐘由宜大學校友總會捐資設立，今天由宜大校長陳威戎、校友總會理事長陳俊雄等人共同揭牌。倒數鐘啟動後，不僅記錄校慶倒數每一天，也將百年校慶精神融入校園日常，陪伴師生迎接學校百歲生日。

    陳威戎說，宜大百年不僅是回顧歷史里程碑，更是展望未來的重要契機，學校將以永續發展、跨域創新與社會責任為核心，深化在地連結、拓展國際視野，朝向具影響力的綠色綜合大學邁進。

    校方表示，宜大近期內陸續推出百年校慶系列活動，歡迎校友、師生與社會各界共襄盛舉。

    宜大百年校慶倒數鐘今天舉辦揭牌典禮。（宜大提供）

    宜大百年校慶倒數鐘今天舉辦揭牌典禮。（宜大提供）

    宜大是宜蘭縣唯一的國立大學。（記者江志雄攝）

    宜大是宜蘭縣唯一的國立大學。（記者江志雄攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播