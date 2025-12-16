國立宜蘭大學啟動百年校慶倒數鐘 迎接百歲里程碑

國立宜蘭大學校長陳威戎（右2）、校友總會理事長陳俊雄（右1），為宜大百年校慶倒數鐘揭牌。（宜大提供）

國立宜蘭大學今天（16日）舉行百年校慶倒數鐘揭牌儀式，啟動邁向創校百週年倒數時刻，校方歡迎校友明年5月12日百年校慶回娘家，共同見證母校百年傳承、永續共榮重要時刻。

宜大前身台北州立宜蘭農林學校在1926年（日治昭和元年）創立，之後陸續改制為台灣省立宜蘭農業職業學校、宜蘭農工職業學校、宜蘭高級農工職業學校、國立宜蘭農工專科學校、宜蘭技術學院，2003年升格宜蘭大學，明年邁向百年，是宜蘭縣唯一的國立大學。

百年校慶倒數鐘由宜大學校友總會捐資設立，今天由宜大校長陳威戎、校友總會理事長陳俊雄等人共同揭牌。倒數鐘啟動後，不僅記錄校慶倒數每一天，也將百年校慶精神融入校園日常，陪伴師生迎接學校百歲生日。

陳威戎說，宜大百年不僅是回顧歷史里程碑，更是展望未來的重要契機，學校將以永續發展、跨域創新與社會責任為核心，深化在地連結、拓展國際視野，朝向具影響力的綠色綜合大學邁進。

校方表示，宜大近期內陸續推出百年校慶系列活動，歡迎校友、師生與社會各界共襄盛舉。

宜大百年校慶倒數鐘今天舉辦揭牌典禮。（宜大提供）

宜大是宜蘭縣唯一的國立大學。（記者江志雄攝）

