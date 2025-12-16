台中港37、38號碼頭明年3月完工 推進離岸風電建設

台中港37號碼頭現況。（台灣港務公司提供）

配合離岸風電建設，台灣港務公司斥資35億元興建台中港37、38號重件碼頭，預計明年3月完工，並規畫明年5月提供離岸風電第三階段區塊開發使用。

台灣港務公司配合國家推動離岸風力發電政策，2019年起提供2、5A、5B、36、106、107號碼頭，提供離岸風機預組裝及風電國產化專區製造商使用，目前已完成海洋、台電一期、海能、大彰化第一階段、彰芳西島、中能、允能等風場建置。

經濟部公布的離岸風電第三階段區塊開發政策，預計2026年後，每年將有1.5GW開發容量，以單一風場上限500MW推估，每年將建置3座風場。

台中港務分公司主秘陳素若表示，經盤點港埠基礎量能，「台中港37、38號碼頭」完工後，台中港將提供三大預組裝基地，包含既有提供離岸風電需求碼頭，可同時提供3座風場使用，以聚落區域化方式，減少大型風機零組件衝擊港區陸路運輸。

配合南填方區圍堤造地（50公頃），使每一預組裝碼頭均搭配大於30公頃的後線土地儲放風機組件，符合產業每一風場開發需400公尺碼頭搭配30公頃土地的需求，並搭配台中港「國產化專區」發揮整體產業發展的綜效，藉由離岸風電造就新興產業發展，提升人才培養，提供長期穩定的離岸風力設置市場需求量，促使本土化風電產業永續發展。

