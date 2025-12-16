為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中港37、38號碼頭明年3月完工 推進離岸風電建設

    2025/12/16 17:39 記者蔡昀容／台北報導
    台中港37號碼頭現況。（台灣港務公司提供）

    台中港37號碼頭現況。（台灣港務公司提供）

    配合離岸風電建設，台灣港務公司斥資35億元興建台中港37、38號重件碼頭，預計明年3月完工，並規畫明年5月提供離岸風電第三階段區塊開發使用。

    台灣港務公司配合國家推動離岸風力發電政策，2019年起提供2、5A、5B、36、106、107號碼頭，提供離岸風機預組裝及風電國產化專區製造商使用，目前已完成海洋、台電一期、海能、大彰化第一階段、彰芳西島、中能、允能等風場建置。

    經濟部公布的離岸風電第三階段區塊開發政策，預計2026年後，每年將有1.5GW開發容量，以單一風場上限500MW推估，每年將建置3座風場。

    台中港務分公司主秘陳素若表示，經盤點港埠基礎量能，「台中港37、38號碼頭」完工後，台中港將提供三大預組裝基地，包含既有提供離岸風電需求碼頭，可同時提供3座風場使用，以聚落區域化方式，減少大型風機零組件衝擊港區陸路運輸。

    配合南填方區圍堤造地（50公頃），使每一預組裝碼頭均搭配大於30公頃的後線土地儲放風機組件，符合產業每一風場開發需400公尺碼頭搭配30公頃土地的需求，並搭配台中港「國產化專區」發揮整體產業發展的綜效，藉由離岸風電造就新興產業發展，提升人才培養，提供長期穩定的離岸風力設置市場需求量，促使本土化風電產業永續發展。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播