    首頁 > 生活

    竹縣東方美人茶冬茶評鑑 青農温志軒「茶王」桂冠加身

    2025/12/16 17:20 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣東方美人茶今年的冬茶評鑑，由青農温志軒（右4）拿下特等獎，贏得「茶王」的桂冠。（記者黃美珠攝）

    114年度新竹縣東方美人茶（膨風茶）冬茶優良茶評鑑，從週日（14日）起連3天比評後，今天下午成績揭曉，由31歲青農温志軒贏得特等獎，獲得「茶王」桂冠加身。

    縣府農業處長傅琦媺說，東方美人茶在北埔鄉另名「膨風茶」是新竹縣重要特產，嫩芽經小綠葉蟬吸食後，茶農用手工採擷一心二葉茶芽，製茶師再用傳統技術精製成高級白毫烏龍茶，葉身呈白、綠、黃、紅、褐5色相間，茶湯呈琥珀色，帶有天然的蜂蜜香與熟果味。

    每年2次的東方美人茶（膨風茶）評鑑，因為具有相當公信力，得獎就幾乎等同茶葉身價的證明書，從茶葉的外觀形狀色澤，到茶葉和茶湯的香氣、滋味，以及水色，都是比評的關鍵。

    這次的冬茶評鑑由北埔鄉農會主辦，在本月5日完成繳茶、參賽茶樣抽樣、封存以及明密碼的編碼作業。這次冬茶比賽因氣候乾旱，小綠葉蟬著涎程度不佳，以致參賽點數今年只有357點，比往年要少，總數量約4060台斤14兩，如果依照歷年的平均建議售價，預估會有3000萬的產值。

    前述優良茶評鑑分初審、複審階段，初審工作由縣內初審團12明評茶委員執行，複審則交由茶改場專家辦理，且全面落實強制溯源制度，得獎茶發還後會由農友落實標示。

    這次冬茶的特等獎是青農温志軒外，頭等1獎楊世瑩、頭等2獎義春茶園、頭等3獎温志軒、頭等4獎陳瑞書、頭等5獎鄧羽妡。

