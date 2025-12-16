員林蛋黃區社宅「靜修好室」動土 2029年竣工

員林市華成市場的社會宅「靜修好室」A、B棟模擬圖。（國家住都中心提供）

由國家住都中心興建，位於員林市華成市場的社會宅「靜修好室」A、B棟，今舉行動土典禮，該建案斥資11億3640萬元，預計2029年竣工，可提供181戶居住單位。

「靜修好室」A、B棟位於員林的蛋黃區，將來區內設有日照、托嬰及社區活動中心，預料非常搶手，但只租不售。

「靜修好室」A、B棟基地位於靜修路與萬年路交叉口，住戶一出門就是華成市場，火車站步行不到10分鐘，員林轉運站步行約3分鐘，週邊有橋信國小、員林國小、大同國中、員林公所。

今天動土典禮由國家住都中心董事長花敬群、內政部常務次長吳堂安主持，立委黃秀芳、陳素月等人出席，現場冠蓋雲集。

花敬群表示，「靜修好室」的啟動，不單是一棟建築的興建，更代表國家推動社宅量能向南彰化人口最密集的員林市延伸，對於提升區域的城鄉均衡發展具有關鍵助益。

他表示，國都中心在彰化縣目前推動5處、634戶社宅，除「靜修好室」外，尚有興建中彰化市的「學士安居」、和美鎮的「德美好室」，溪湖的「溪湖好室」預計明年動工，這些社宅讓更多家庭可以落地安居。

吳堂安表示，「靜修好室」特別配合地方政府的需求，設置托嬰、日照及里民活動中心，強化社會住宅的屬性，另外基地也融入開放的綠地，用進步的景觀打造現代城市風貌。

員林市華成市場的社會宅「靜修好室」A、B棟，舉行動土典禮。（記者顏宏駿攝）

社會宅「靜修好室」A、B棟舉行動土典禮。（記者顏宏駿攝）

