高雄港新造受泥船「高601號」 開體式設計提升效率

高601號受泥船明年加入營運。（臺灣港務公司提供）

台灣港務公司高雄分公司新造受泥船「高601號」，將於明年第二季加入浚挖船隊，為該集團首艘開體式受泥船，可望大幅強化港區淤泥的清運效率，台灣港務公司表示，這不僅為高雄港注入強勁的維運量能，更致力於維護港口水深，鞏固船舶進出港航行及靠泊安全。

台灣港務高雄分公司新購受泥船「高601號」由新加坡金興造船廠承造，今年5月18日在新加坡舉行命名暨下水典禮。該船船長62公尺、船寬11公尺、最大航速14節、馬力3千2百匹、泥艙容量680立方公尺。

台灣港務公司指出，高雄港主航道、各碼頭船席每年清淤量約20萬立方米，目前有「高608」、「高609」兩艘受泥船值勤，但這兩艘船齡已2、30年，相當老舊，且泥艙容量只有300立方公尺，而「高601號」泥艙容量增大至680立方米，可大幅提升高雄港內浚挖的效益，未來將取代兩艘老舊船隻。

「高601號」另一特點，為該集團首艘開體式受泥船，有別於傳統受泥船開艙方式，其底部可以完全打開，卸泥速度更快，也更方便維修。

台灣港務公司表示，「高601號」設計上不僅符合最新的環保與航行法規，更針對高雄港的水域特性進行優化，象徵浚挖船隊在港區維護作業的現代化與專業化邁向新里程碑。

