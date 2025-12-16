超萌猴囡仔！噍吧哖園區10週年新展 趣味糖甘公仔現身

噍吧哖文化園區迎接10週年慶，將推出兩檔全新展覽，可愛的大型公仔裝置「糖甘」先現身造勢。（南市文化局提供）

被喻為「最完整山城文化節」的台南玉井淺山市活動本月20登場，迎接10週年慶的噍吧哖文化園區，也將配合「百年拾光‧山城啟幕」的開幕，推出兩檔全新展覽，大型的不明生物體今天突然出現，原來是可愛的大型公仔裝置「糖甘」，今天率先亮相造勢，引起矚目，成功製造話題。

南市文化局長黃雅玲指出，園區本週六同步啟動的兩檔全新展覽分別是「勇闖噍吧哖事件」與「玉井製造-玉井3大產業」，也宣示為營運揭開新篇章；而糖甘外型取自糖結晶，其原型則參考「猴囡仔」的概念，源於當年糖鐵營運之時，調皮的小孩們常在五分車經過時偷抽甘蔗，讓司機或保警發現後氣得大罵猴囡仔，饒富趣味。

黃雅玲提到，糖甘在此處的設定即是偷抽甘蔗後，揹著白甘蔗，想奮力爬上頂樓躲藏的模樣，這段敘事是老一輩居民的共同記憶，除了代表家鄉情懷之外，也透過幽默手法，呈現出在地人百年來的冒險犯難精神。

「勇闖噍吧哖事件」的展出內容，重新梳理1915年噍吧哖事件的脈絡，而「玉井製造─玉井三大產業」則從糖廠、油礦與芒果等3大產業出發，帶民眾重新認識玉井記憶，揭開過去鮮為人知的地方產業史，也呈現地方如何從工業走向今日農業與文化的面貌。

台南市立博物館長何秋蓮說，噍吧哖文化園區原址為玉井糖廠腹地，經歷噍吧哖事件等重大歷史，見證了地區發展，而園區也是社會大眾探索玉井紋理的入口大廳，糖甘的登場，象徵百年時間所孕育出的守護神，也希望透過不分年齡與歷史想像的語言，打開民眾對於產業記憶的好奇心，未來糖甘將做為園區於現場的大使，向更多來訪者講述當地的過往。

