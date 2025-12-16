為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    出國賞雪注意！釘爪鞋套屬危安品須託運 安檢查獲得當場丟棄

    2025/12/16 16:24 記者朱沛雄／桃園機場報導
    釘爪鞋套上有尖銳金屬，被歸類在有可能轉換成攻擊性武器，屬於危安物品，必須放置於託運行李，不可隨身攜帶上機。（記者朱沛雄攝）

    許多民眾在入冬後會選擇出國賞雪，除了購買雪靴，有些民眾也會購買容易穿脫的釘爪鞋套，避免在雪地中滑倒摔跤。不過，許多民眾並不知道釘鞋套上有尖銳金屬，屬於危安物品，不能隨身攜帶上飛機。航警局呼籲出國賞雪民眾，要將釘鞋套預先放在託運行李內，否則經過安檢被查獲會被航警要求拋棄。

    前往北海道旅遊的乘客表示，因為擔心雪地濕滑，出發前特別購買釘爪鞋套，以為釘爪鞋套不像是凶器，沒想到在安檢時會被列為危安物品。也有旅客說，在雪地走路時，防滑鞋、釘爪鞋套等作用其實不大，還是要靠自己小心，不要因為氣候寒冷就把雙手放在口袋內，應該盡量空出雙手，隨時應變滑倒等突發狀況。

    航警局安檢大隊表示，近期出國賞雪民眾增加，安檢大隊從12月起查獲多起旅客因隨身攜帶防滑釘爪鞋套登機，而被要求拋棄的情況。安檢大隊分隊長林應守指出，釘爪鞋套上有尖銳金屬，被歸類為有可能轉換成攻擊性武器，屬於危安物品，必須放置於託運行李，不可隨身攜帶上機。航警局呼籲旅客，出國時不攜帶危險、危安物品，以減少安檢時間，相關規定可到航警局網站查詢。

    釘爪鞋套上有尖銳金屬，被歸類在有可能轉換成攻擊性武器，屬於危安物品，必須放置於託運行李，不可隨身攜帶上機。（記者朱沛雄攝）

