大車、觀光車潮分流 集集綠色隧道將新闢聯外道

南投集集鎮綠色隧道因路幅狹窄、起伏大，若有大型或工程車輛進入，容易影響到觀光車流。（記者劉濱銓攝）

南投集集鎮綠色隧道是當地知名觀光景點，但礙於路幅有限、路面起伏大，每當有大型或工程車輛進入，常與觀光車輛出現車流混亂情況，南投縣政府為此爭取新闢聯外道投54-1線，從綠隧中途接往與之平行的省道台16線，藉此紓解車流，維護觀光與交通安全。

集集鎮公所表示，綠隧新闢聯外道路，係由地方爭取超過2年的建設，雖總長僅441公尺，但具備交通分流、提升觀光的重大效益，近期經過會勘後，南投縣政府與中央單位都允諾協助推動，盼能早日核定動工。

請繼續往下閱讀...

縣府指出，綠隧新闢聯外道投54-1線，全長441公尺、工程經費2.3億元，交通部已承諾，將在縣府明年提報生活圈道路改善計畫時給予支持，此外，由於新闢道路鄰近集集兵整中心，國防部也表達協助意願，在中央、地方有共識，並共同分攤經費下，可望讓綠隧新闢聯外道路再往前邁開一大步。

南投集集鎮綠色隧道因路幅狹窄，若有大型車輛進入容易影響觀光車流，為此將新闢聯外道路解決車流混亂。（記者劉濱銓攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法