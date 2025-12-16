為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    大車、觀光車潮分流 集集綠色隧道將新闢聯外道

    2025/12/16 16:01 記者劉濱銓／南投報導
    南投集集鎮綠色隧道因路幅狹窄、起伏大，若有大型或工程車輛進入，容易影響到觀光車流。（記者劉濱銓攝）

    南投集集鎮綠色隧道因路幅狹窄、起伏大，若有大型或工程車輛進入，容易影響到觀光車流。（記者劉濱銓攝）

    南投集集鎮綠色隧道是當地知名觀光景點，但礙於路幅有限、路面起伏大，每當有大型或工程車輛進入，常與觀光車輛出現車流混亂情況，南投縣政府為此爭取新闢聯外道投54-1線，從綠隧中途接往與之平行的省道台16線，藉此紓解車流，維護觀光與交通安全。

    集集鎮公所表示，綠隧新闢聯外道路，係由地方爭取超過2年的建設，雖總長僅441公尺，但具備交通分流、提升觀光的重大效益，近期經過會勘後，南投縣政府與中央單位都允諾協助推動，盼能早日核定動工。

    縣府指出，綠隧新闢聯外道投54-1線，全長441公尺、工程經費2.3億元，交通部已承諾，將在縣府明年提報生活圈道路改善計畫時給予支持，此外，由於新闢道路鄰近集集兵整中心，國防部也表達協助意願，在中央、地方有共識，並共同分攤經費下，可望讓綠隧新闢聯外道路再往前邁開一大步。

    南投集集鎮綠色隧道因路幅狹窄，若有大型車輛進入容易影響觀光車流，為此將新闢聯外道路解決車流混亂。（記者劉濱銓攝）

    南投集集鎮綠色隧道因路幅狹窄，若有大型車輛進入容易影響觀光車流，為此將新闢聯外道路解決車流混亂。（記者劉濱銓攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播