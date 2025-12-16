打敗黃金和標普500！「這款包」投資報酬率超高 專家曝原因

相較於股票或黃金，愛馬仕柏金包（Birkin）和凱莉包（Kelly），可能是更精明的投資選擇。（美聯社）

專家指出，一款要價12000美元（約新台幣38萬元）的愛馬仕柏金包（Birkin）和凱莉包（Kelly），可能是比股票或黃金更精明的投資選擇。根據過去數十年間的數據，柏金包在投資報酬率，不僅遠超黃金，甚至超越了標普500指數。

綜合外媒報導，奢侈品轉售與鑑定平台OpenLuxury的創辦人費爾斯坦（James Firestein）證實，柏金包和凱莉包的轉售價值在過去10年中「已經超越了黃金」。數據顯示，在1980年至2015年間，柏金包的年均複合成長率高達14.2％，大幅領先標普500的8.7％，而同期黃金的回報率為負1.5％。

費爾斯坦將投資柏金包比喻為「購買一幅畢卡索的畫作放在家裡，既可欣賞也可享受」。其中，凱莉包被視為波動性較低的資產保值選擇，但袖珍款的「Mini Kelly 20」卻是黑馬，根據轉售數據，其價格可達到原價的150％至180％，並有望在2025年達到282％，表現直追柏金包。

柏金包和凱莉包的溢價，源於愛馬仕「堅不可摧的稀缺性規則」。兩種包款都受到嚴格的「配額」，一位顧客每年在全球最多只能購買兩個。更重要的是，顧客必須先購買珠寶、家具等，金額達到包包價格的1.5到5倍，才能獲得購買資格。這種制度讓二手市場需求始終旺盛，因為它能提供比專櫃更多的選擇。

儘管費爾斯坦分享，他曾見過黑色Togo皮的30公分柏金包，在短短五年內價值翻倍的案例。但他也警告，轉售收益受趨勢和需求週期影響，因此將其視為投資仍是「一場賭博」。他建議「我不會說現在就應該大舉投入，但如果你在2012年買入，並在2019年賣出，那就另當別論了」。

