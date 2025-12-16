「手搖飲之都」高雄抽驗飲品咖啡因標示 36家全數合格

高雄市抽查市售飲品的咖啡 因標示是否合乎標準。（高雄市衛生局提供）

高雄人愛喝手搖飲，今年上半年喝掉的高雄市營收達43.3億元，高居全國之冠，為保障民眾飲用市售現場調製飲料咖啡不過量及正確標示，高雄市政府衛生局近期啟動專案稽查，針對轄內連鎖手搖飲、超商及速食店等販售含咖啡因飲品業者，進行咖啡因標示查核，總計稽查36家，咖啡因相關標示皆符合規定。

高雄市衛生局表示，咖啡因具有雙面效果，適量咖啡因可阻斷腺苷，使人短暫提升清醒度與注意力，不過過量攝取則會造成交感神經亢奮，引發心悸、血壓上升、焦慮、手抖等症狀。同時咖啡因半衰期達4至6小時，晚間飲用可能導致入睡困難與深層睡眠減少。此外，咖啡因會刺激胃酸分泌，易加重胃食道逆流或胃部敏感者不適，亦有民眾長期大量飲用後突然停止，出現頭痛、疲倦等戒斷症狀。

依衛福部建議，成人每日咖啡因攝取量不宜超過300毫克，12至18歲青少年建議不超過100毫克，孕婦及12歲以下兒童則建議避免攝取。同時針對連鎖飲料便利商店及速食業現場調製飲料標示規定，含咖啡因成分應標示該杯飲料總咖啡因含量並加註「最高值」；或以「紅黃綠」標示區分總咖啡因含量，紅色代表每杯含量201毫克以上、黃色代表含量101至200毫克、綠色代表含量100毫克以下，民眾可藉此計算當日攝取總量。

咖啡因含量應以紅黃綠標示。（高雄市衛生局提供）

