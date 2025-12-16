基隆清運裝潢修繕廢棄物明年7/1起須網路申報 違者最高罰300萬

基隆市府明年7月1日起實施「裝潢修繕廢棄物網路申報制度」。（基隆市環保局提供）

裝潢相關業者清運廢棄物要注意！基隆市府明年7月1日起實施「裝潢修繕廢棄物網路申報制度」，環境保護局指出，裝修廢棄物不論是一般或事業廢棄物，清除者都應於出場前申報清運資訊，並於2天內運送到指定機構，處理或再利用者則應於收受廢棄物後1天內連線申報，以利即時掌握清運流向，若未按程序申報，屆時可處6000元至300萬元罰鍰。

基隆市環保局指出，依據修正的《一般廢棄物回收清除處理辦法》第6-2條，以及「以網路傳輸方式申報廢棄物之產出、貯存、清除、處理、再利用、輸出及輸入情形之申報格式、項目、內容及頻率」公告事項第8-1項，如有違反《廢棄物清理法》第31條規定者，將處以6000元至300萬元罰鍰。

環保局長馬仲豪表示，新制度可提升廢棄物流向透明度與管理效率，防止任意傾倒與非法棄置。提醒裝潢修繕及承攬工程業者、清除處理與再利用機構，都須熟悉網路申報系統操作流程，業主在委託清運前，應確認所選清運公司具合法許可，相關資訊可至「事業廢棄物申報及管理資訊系統」網站查詢。

環保局表示，基隆市地形陡峭、腹地有限，舊市區與港區開發集中且道路狹窄，使裝潢及修繕廢棄物清運路線複雜，即時申報制度與營運紀錄管理，可強化每批廢棄物從產出到最終去處的掌握，提高管理效率。

環保局指出，民眾如發現疑似非法棄置或亂倒廢棄物，可撥打環境部公害陳情免費電話0800-066-666，或撥打環保局陳情專線02-2433-3373通報。

