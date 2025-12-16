長照免奔波！水里社福大樓延宕5年 拚春節前完工開放

南投水里鄉新建社福大樓，歷經5年停工、復工終於進入尾聲，預計明年春節前完工啟用。（記者劉濱銓攝）

南投水里鄉位在火車站旁的長照大樓，2021年動工後歷經5年停工、復工，近期工程終於進入尾聲，大樓主建物已施工完畢，僅剩內部收尾，預計明年春節前完工開放，水里鄉公所表示，未來啟用後，就能讓水里長輩就近使用長照服務，不用再奔波到集集鎮，且部分空間也會作為集會所，盼讓更多鄉親都能使用到嶄新設施。

水里鄉2021年3月與鄰近的集集鎮，同時動工興建轄內的長照大樓，隔年底集集鎮的就完工啟用，但水里鄉的卻面臨一期施工廠商中途解約，以致公所必須尋求新廠商接手，並完成二期工程，經過新廠商加緊施工後，目前大樓建物已完成，現正進行內部空間收尾工作。

水里鄉公所指出，新大樓命名為「水里鄉社會福利綜合大樓」，並已在請領執照，同時進行消防設施檢驗，在整體工程完工驗收前，也有前往實勘了解工程狀況，目前進度已達95％以上，並請廠商在地面清潔與戶外灑水管線部分再加強，減少施工缺失，以加速後續驗收，力拚明年春節前完工啟用。

公所表示，社福大樓為4樓建物，3、4樓將會有廠商提供長輩長照服務，2樓為水里村、農富村的社區集會所，以及村辦公室，1樓則為停車場，屆時新大樓落成啟用後，就能讓目前在集集鎮接受長照服務的長輩，就近在水里社福大樓使用，並讓一般民眾也能利用到集會空間。

☆有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線☆

