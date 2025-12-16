工會控病逝空服員未獲合理賠償 長榮航：作業中

長榮1空服員日前抱病服勤返台後離世，桃園市空服員職業工會今天說家屬反映未獲得合理撫恤及賠償，長榮說已寄發撫恤金和喪葬補助費用申請書供家屬簽名回執，並回覆交款方式。（資料照）

長榮1空服員日前抱病服勤返台後離世，桃園市空服員職業工會今天說家屬反映未獲得合理撫恤及賠償，長榮說已寄發撫恤金和喪葬補助費用申請書供家屬簽名回執，並回覆交款方式。

長榮航空孫姓空服員9月抱病執行台灣往返米蘭的航班任務，期間健康狀況急劇惡化，返台於10月10日不幸過世。

桃園市空服員職業工會今天前往蘆竹區長榮航空公司門口抗議，長榮航空企業工會副理事長趙婕歡接受媒體聯訪表示，先前曾與家屬溝通，家屬說未獲得合理的撫恤及賠償委託工會協助，目前公司未讓工會加入調查並不公平，也不清楚調查程序及內容，憂心事件被輕輕放下，呼籲讓工會介入後續調查。

長榮航空公司表示，事件發生以來公司積極調查、檢討並落實改善措施。針對勞動部於11月20日發布調查報告提及，應另就事件是否涉及職場霸凌進行調查，相關調查已依序進行中。

針對孫姓空服員撫恤事宜，長榮航空說，這段期間以來與家屬保持聯繫，除表達慰問也轉交同事們對孫姓空服的懷念卡片，日前已寄發撫卹金和喪葬補助費用申請書供家屬簽名回執，正等候家屬回覆款項交付方式。後續家屬如仍有需協助事項，長榮航空也會全力提供必要協助。

桃園市政府勞動檢查處說，已函文要求長榮航空依勞動部「執行職務遭受不法侵害預防指引」成立包含外部專業人員調查小組，啟動疑似職務不法侵害事件調查，並將調查結果函勞動部職安署及市府備查。

