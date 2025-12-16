為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    竹東綜合行政中心新建工程動土 楊文科：2028啟用

    2025/12/16 15:12 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣長楊文科（前中）率領竹東地區各界上香祈福，預祝竹東綜合行政中心新建工程如實如質完成。（記者黃美珠攝）

    籌備2年多的竹東綜合行政中心新建工程今天終於動土開工。縣長楊文科說，竹東綜合行政中心將由A、B棟兩棟組成，是地上6層建物，腹地將串聯大禾埕廣場、轉運站，未來還有圖書館等，將成為竹東發展的新核心，計畫總經費15.6億，由縣府和鎮公所共同編列預算支應，計畫工期870個日曆天，將在2028年完工啟用。

    楊文科說，竹東鎮公所廳舍已使用超過半世紀，縣府規劃新建的竹東綜合行政中心，將整合交通轉運站、幼托、戶政、地政、稅務、以及地方鎮公所與鎮代會等，給鄉親一站式服務。「親民的公共大客廳」是這座行政中心的設計主軸，正面就是即將落成啟用的大禾埕廣場，將用挑高屋頂和寬敞大階梯迎賓。

    至於行政中心的A棟建物，其1樓是首期已完成的竹東轉運站，2樓將做托育中心、3樓是竹東戶政事務所、4樓為縣府稅務局竹東分局、5到6樓則是竹東地政事務所；B棟則規劃為竹東鎮公所和代表會。

    整個建築工程導入綠建築與智慧建築概念，整合綠軸、草坪以及大禾埕開放空間；2樓會有開放平台和都市棚架，B棟5樓鎮代會則設計有燈光，使其在夜間可點亮立面，替竹東形塑嶄新風貌。

    縣府交通旅遊處長陳盈州說，因應疫情、竹科擴廠、社會住宅興建以及營造業缺工缺料等挑戰，整個行政中心新建採分期推動法，首期已完成的竹東交通轉運站暨地下停車場連得國家卓越建設獎的「最佳規劃設計類」和「最佳施工品質類」獎，以及國家建築金獎的肯定。

    新竹縣長楊文科（左4）等人替竹東綜合行政中心新建工程動土開工。（記者黃美珠攝）

    籌備2年多的竹東綜合行政中心今天總算動土開工新建。（記者黃美珠攝）

