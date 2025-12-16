高捷黃線Y16站開挖車站壁體 捷運局：邁入主體工程

高捷黃線Y16站，今起進行捷運車站壁體挖掘與混凝土澆築連續壁工程首單元施作。（捷運局提供）

高雄捷運黃線位於澄清路上的Y16車站，今起進行捷運車站壁體挖掘與混凝土澆築連續壁工程首單元施作，高市捷運局表示，這代表黃線工程正式邁入主體結構。

捷運局長吳嘉昌今前往Y16車站施工現場巡視，在聽取施工團隊簡報後強調，捷運是國家重大交通建設，所有作業務必嚴格依照施工計畫進行，特別是連續壁等地下結構作業，必須嚴格落實各項工安規範，確保工程品質、安全無虞。

請繼續往下閱讀...

他同時提醒施工單位，必須做好各項交通維持措施，以確保工程車輛進出工區、及周邊民眾交通動線的安全與順暢。

捷運局說明，捷運黃線Y16車站屬地下車站，為YC03標土建統包工程範圍，由工信工程承攬；繼之前第0階段施工前置作業後，今日正式邁入主體工程施作；連續壁是地下車站主體結構施工的第一道重要工序，將為後續車站主體結構施作、潛盾隧道推進，打造堅實可靠的基礎。

捷運黃線是健全大高雄捷運路網不可或缺的核心環節，全線串聯高雄多條重要交通動脈，服務人口密集區域，未來將大幅提升城市大眾運輸的服務能量。

捷運局長吳嘉昌（前排右三）今視察高捷黃線Y16站工區。（捷運局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法