台東太平溪迎候鳥嬌客 人工濕地上演生態嘉年華

台東太平溪濕地成群花嘴鴨悠游。（記者黃明堂攝）

隨著東北季風輕拂，台東太平溪迎來秋冬候鳥嬌客，一群群在溪流及人工濕地佇立或悠游，從康樂橋到出海口都可近距離見鳥群蹤跡，有如生態嘉年華。

太平溪的生態活動正日益熱鬧，長著優雅細腿的高蹺鴴正輕盈地踏過波光粼粼的淺灘，彷彿舞者在水面上跳著芭蕾；琵嘴鴨則成群結隊，以牠們獨特的勺狀嘴巴在水面悠游，在池體上織出圈圈漣漪；而擁有王者姿態的蒼鷺，像一位哲人般靜靜矗立於池中，耐心等待著獵物。這些充滿生命力的身影已悄然融入濕地，為城市生態底色增添了豐富而動人的層次。

環保局表示，從每年10月到翌年2月，是太平溪濕地最活躍的時期。成群的花嘴鴨、琵嘴鴨與各種鷺科鳥類在池體間穿梭嬉戲，構成一幅幅動人的自然畫卷。

環保局說，人工濕地是城市中的生態寶地，不僅肩負污水淨化功能，也提供野生動物重要的棲地環境。濕地與野生動物的共存，需要每一位訪客的體貼與尊重近年來，太平溪下游河堤步道陸續完善，晨昏時分，散步與觀鳥的民眾絡繹不絕，候鳥自在的身影也成為台東慢生活的一部分。走入濕地，不妨調整步伐、放慢速度，用眼睛欣賞生態、用腳步親近環境，並以「不驚擾、不干擾」的友善態度同行。

