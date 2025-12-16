為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    2026阿里山日出印象音樂會 四大卡司迎新年曙光

    2025/12/16 14:48 記者林宜樟／嘉義報導
    Skyline天際線融合爵士樂團演出。（記者林宜樟攝）

    Skyline天際線融合爵士樂團演出。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣盛事「2026阿里山日出印象音樂會」將於明年元旦登場，縣府今年以「雲上之夢」為主題，融合爵士、搖滾、古典三大風格，邀請4大卡司董事長樂團、Skyline天際線融合爵士樂團、樂興之時管絃樂團及鄒族歌手高蕾雅，共創只有阿里山才能擁有的雲端音樂饗宴。

    Skyline天際線融合爵士樂團今天在縣府演出，並宣布將為本次活動重新編曲經典名作「歡樂頌」，將於音樂會透過多平台同步轉播，邀請全台民眾在雲端共迎第一道曙光，感受穿越山海的震撼樂音；現場還有阿里山區部落、茶產業、甜點店家進行推廣，讓民眾瞭解嘉義縣的好滋味。

    翁章梁說，阿里山日出印象音樂會已成功建立跨年迎曙光最具代表性的品牌，串聯音樂演出、觀光行銷與文化推廣，不僅展現阿里山珍貴的自然風景，也讓世界看見嘉義縣在文化與觀光整合上的潛力與高度，縣府將持續以國際化視野打造高山藝術舞台，提升旅遊體驗與交通服務品質，迎接全球旅客。

    縣府文觀局說，活動擴大整體觀光體驗，推出「五感體驗員」全國招募計畫「試聽、試走、試吃、試玩、試睡」五大體驗，民眾完成指定任務，並於「慢遊嘉義」臉書粉絲專頁分享體驗心得者，有機會獲得限量「阿里山英迪格酒店住宿券」；加入「慢遊嘉義」LINE官方帳號，有機會獲得「2026台灣燈會在嘉義」限量好禮及多家在地店家的限量優惠券，活動資訊可上「阿里山日出印象音樂會」、「慢遊嘉義」或「嘉義縣文化觀光局」臉書粉絲專頁查詢。

    嘉義縣各界邀請民眾參與阿里山日出印象音樂會。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣各界邀請民眾參與阿里山日出印象音樂會。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣長翁章梁等向民眾推薦山區產業及店家。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣長翁章梁等向民眾推薦山區產業及店家。（記者林宜樟攝）

