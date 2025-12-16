新北三重「尿布猴」動保處已帶回安置 網怒：爛飼主呢？

新北三重1隻猴子坐在機車上，身上還包著尿布。（本報合成，擷取自我是三重人 We Are Here/臉書）

新北市三重區街頭昨日出現奇特景象，1隻包著尿布的台灣獼猴獨自出現在機車座墊上，引發路過民眾圍觀。目擊者將影片上傳至社群平台，引發網友熱烈討論。

臉書粉專「我是三重人 We Are Here」昨（15）日曬出1段影片，民眾在大同北路與民生街口偶遇這隻穿著尿布的小獼猴，不禁發文詢問「誰家的猴子？」，並幽默調侃「平常都說三重一堆猴子，但這次是真的」。

貼文曝光後引發熱議，引發大批網友留言關切，「有包尿布是有人養的」、「台灣獼猴雖非保育類，但與人類有很多共通傳染性疾病，為保障人猴的衛生安全，仍禁止私養台灣獼猴」、「台灣最不缺的就是這種飼主！以為自己養了個稀有動物就很屌！完全不知道自己犯了多大的罪，不過在台灣頂多罰錢了事」、「比啊智頭還乖欸」、「哪來爛飼主？不能養不知道嗎？」

對此，新北市政府動物保護防疫處事後在貼文下方回應，表示該隻獼猴已由動保處人員帶回妥善安置，後續將追查飼主，並依《動保法》裁罰。依據動保法第八條獼猴已列為禁止飼養動物，民眾如掌握相關飼養或來源資訊，請撥打1999市民服務專線通報，以利案件迅速釐清與依法處置，共同維護公共安全及動物福利。

