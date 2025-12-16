從產地到餐桌！台南校園午餐吃台灣鯛 廚餘減量衝破18.8％

台南市長黃偉哲與崇學國小學童共享在地台灣鯛午餐。（南市教育局提供）

南市持續推動「吃在地、惜食材、愛地球」行動，把永續理念直接端上校園餐桌，鼓勵學校選用在地優質食材，像是台南之光「台灣鯛」，透過提升菜色品質、深化惜食教育與即時調整供餐量，有效降低剩食與廚餘。市長黃偉哲今（16）日上午前往崇學國小，和學童一起用餐，聽學校與營養師介紹台灣鯛的營養與產地故事。

今天的午餐菜色包含蒲燒鯛魚、番茄豆腐粉絲煲、有機時蔬與玉米排骨湯，水果則選用臺南在地哈密瓜，營養均衡又好吃。營養師鄭佩筑表示，希望孩子從每天的餐盤中認識在地、吃得安心，也吃出對土地的認同。崇學國小校長洪榮進指出，學校菜單兼顧營養與低碳概念，並從菜單控管、提升食慾、合理供餐與惜食教育四大面向著手，讓孩子自然養成不浪費的好習慣。

黃偉哲表示，台南擁有完整且多元的農漁畜產業，市府長期以「吃在地、學在地、惜食材、愛鄉土」推動食農教育。台灣鯛是台南重要養殖產物，品質好、營養高，鼓勵各校入菜，不僅支持在地漁民，也讓孩子吃到新鮮、安全的食材。

黃偉哲表示，在各校共同努力下，全市校園午餐廚餘已累計減量18.8%，遠超過本學期目標，顯示惜食教育正在校園扎根。市府未來也將持續推動光盤行動、菜色多元設計與在地食材運用，讓孩子從日常飲食學會珍惜食物、尊重土地。

教育局長鄭新輝表示，學校營養師依規範設計均衡菜單，每月至少提供兩次魚類或海鮮，並鼓勵選用當季在地食材，如虱目魚、台灣鯛等，同步進行營養與惜食宣導，讓校園廚餘逐年下降。

學生將營養午餐吃光光。（南市教育局提供）

台南市長化身「黃偉哲同學」，坐在教室桌椅與學童共進營養午餐。（南市教育局提供）

