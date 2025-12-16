新北4非營利幼兒園開幕 板橋新月可收托400人全國最大

新北市長侯友宜與新月非營利幼兒園幼生一同走進幼園活動會場。（記者黃政嘉攝）

新北市「114學年度非營利幼兒園聯合開幕典禮」今在板橋區的新月非營利幼兒園舉行，包括板橋新月、新店民安、捷運員工子女及板橋永翠等4所非營利幼兒園開幕，4園共設32班，可收托876名幼兒，其中，板橋新月改建擴充至18班、可收托400名幼兒，規模為全國最大。新北市長侯友宜今天強調，一定會完成8年增設300班公共化幼兒園的目標。

公共化幼園包含公立、非營利、準公共化幼園。侯友宜表示，新北市今天4家非營利幼園正式開幕，致力讓每位孩子在安全、幸福感的環境成長，自2019學年度起，新北已新增275班公共化幼園、收托5.6萬名幼兒，規模全國第一，朝8年增設300班目標邁進，未來一定會完成，讓全國規模最大的幼兒園在新北市，鼓勵年輕朋友多生育，在這塊土地養育下一代，也謝謝很多學校騰出空間，以及民間團體回饋公共空間，讓幼園班級數不斷成長。

侯友宜說，至今年學年度，新北非營利幼兒園總數達43園，可收托5508名幼兒，新增3686個托育名額，緩解家長的托育需求。教育局表示，未來將持續以公私協力模式引入多元資源，提升公共化幼兒園量能與品質。

新月非營利幼兒園由彭婉如文教基金會辦理，位於板橋國中校區，幼園督導蕭瑜瑩說，幼園2至5歲幼生數現為355位；永翠非營利幼兒園由新北市多元教育協會辦理，位於板橋區香社一路56號；捷運員工子女非營利幼兒園位於捷運南機場園區，新店民安非營利幼兒園坐落新店民安青年社宅，2間皆為康寧大學辦理。新北市教育局指出，新北公共化幼園最新招生資訊，統一公告在「新北市幼兒教育資源網」招生網站。

新北市「114 學年度非營利幼兒園聯合開幕典禮」今在新月非營利幼兒園舉行。（記者黃政嘉攝）

新月非營利幼兒園幼生送禮物給新北市長侯友宜後相擁。（記者黃政嘉攝）

新北市新月非營利幼兒園可收托400名幼兒，規模為全國最大。（記者黃政嘉攝）

新北市新月非營利幼兒園園內一景。（記者黃政嘉攝）

