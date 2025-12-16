迎接國際移民日 新北圖書館串聯分館推「多元文化旅人」體驗異國風情

12月18日為「國際移民日」，新北市立圖書館新莊裕民分館、聯合分館、福營分館、萬里分館、金山分館及中和分館共同推出「多元文化旅人」活動，以閱讀與體驗為媒介，帶領民眾感受來自不同國家的文化風情。（記者羅國嘉攝）

12月18日為「國際移民日」，新北市立圖書館新莊裕民分館、聯合分館、福營分館、萬里分館、金山分館及中和分館共同推出「多元文化旅人」活動，以閱讀與體驗為媒介，帶領民眾感受來自不同國家的文化風情。此外，中和分館於18日、19日規劃新住民傳統服飾文化體驗，只要借閱5本書即可換穿越南、泰國及印尼等東南亞傳統服飾拍照，完成指定任務還可兌換精美小禮。

新北市立圖書館長吳佳珊指出，活動內容包含「移民的一百種姿態」主題書展、「新朋友‧好朋友」異國文化互動體驗、「熊抱多元文化融合遊戲」，以及多元文化電影院等，讓民眾在圖書館中即可接觸多元文化；中和分館並推出「閱讀無國界」到站服務，將書籍送至移民署新北市服務站，讓新住民朋友有機會閱讀家鄉書籍，享受閱讀樂趣。

吳佳珊表示，各分館活動內容多元，新莊裕民分館19日由印尼籍講師以自製皮影戲紙偶及「印尼播棋」益智遊戲介紹印尼文化；20日由泰國與越南講師帶領民眾體驗踩椰殼、投壺與越南賓果，認識傳統遊戲；27日則舉辦「紫色玩具熊—多元文化融合遊戲」運動會，透過闖關活動體驗文化融合。

「新朋友‧好朋友」異國文化互動體驗同步展開，包含萬里分館的印尼蠟染Batik手作體驗，中和分館的菲律賓聖誕星Parol與泰國水燈DIY。另針對新住民推出多項學習課程，包括數位應用、政府資源運用與台灣食藝文化體驗，協助新住民拓展生活與學習面向。相關活動資訊可至新北市立圖書館官網查詢。

