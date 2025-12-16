為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    屏東縣未滿1歲嬰幼兒營養補助明年上路 每月2千最高領2.4萬

    2025/12/16 12:49 記者羅欣貞／屏東報導
    屏東縣長周春米（左2）在3位孕產家庭媽媽們的陪同下，公布助好孕3.0政策。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣政府今（16）日公布「未滿一歲嬰幼兒營養補助」政策，將從明（2026）年1月1日全面上線，每月補助2000元、連續12個月，共2萬4000元，預計每年將有約4000名嬰幼兒受惠。

    屏東縣長周春米指出，屏東助好孕政策從2020年開辦的到宅母嬰照護服務，更累計已培力235位月嫂、提供近5000名產婦專業照護；2022年推出的好孕車券也成為許多新手家庭最重要的後盾。此次上路的營養補助，將進一步強化對父母的支持，讓孕期、產後到育兒第一年的照顧更加完整，是完善育兒政策的重要一步。

    屏東縣府規劃，凡是今（2025）年1月以後出生、首次戶籍設於屏東，且父或母於嬰幼兒出生當日設籍屏東滿一年者，都可從2026年1月2日起申請營養補助。申請方式全面簡化，只需透過「屏東縣便民服務平台」（https://pse.is/8esumg）線上申請並上傳身分證、戶籍資料與郵局帳戶封面。2025年出生者可溯及申請，最高以12個月為限。

    縣府今公布政策時也邀請3位孕產家庭到場分享；吳昭瑩表示，月嫂的到宅照護讓她在產後夜晚幾乎無法休息的日子裡，終於能「安心喘一口氣」；徐廣妍也分享，引產後仍獲屏縣到宅母嬰照護媒合平台耐心協助、第二胎產檢時因先生無法陪同，好孕車券成為最即時的支援；周佳如則表示，再次迎接新生兒時，月嫂與營養補助讓她覺得「爸媽不再是單打獨鬥」，是全家最具體的支持力量。

    社會處提醒，今（2025）年出生嬰幼兒須於明（2026）年12月31日前申請；明年（含）以後出生者則需在滿一歲前申請，逾期不予受理。民眾如需協助，可透過便民服務平台查詢相關資訊，或致電1999便民服務專線、社會處婦幼科08-7322930洽詢。

    屏東縣政府16日公布舉辦「未滿一歲嬰幼兒營養補助」助好孕3.0政策。（記者羅欣貞攝）

