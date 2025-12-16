行銷北市 蔣萬安相中寶可夢城市冒險、Minecraft建城

台北市長蔣萬安認為寶可夢城市冒險、Minecraft建城，不只是遊戲，還能吸引年輕族群參與城市改造，提出想法。（資料照）

台北市長蔣萬安認為北捷遊憩公司營運貓空纜車、兒童新樂園及台北小巨蛋共3處場域，因地理位置分散，難以聯合行銷放大效益，指示研議爭取類似寶可夢Pokémon GO City Safari這類城市冒險遊戲來台北舉辦，可有效促進跨區域體驗，或是今年相當熱門的Minecraft建城活動，讓遊戲不僅是娛樂，還能吸引年輕族群參與，要求遊憩公司與教育局、青年局、都發局共同討論與發想。

蔣萬安指出，貓空纜車、兒童新樂園及台北小巨蛋3個場館地理位置分散，較難透過聯合行銷放大效益。因此需借助大型、跨區域的流動活動突破限制。他認為可爭取類似寶可夢Pokémon GO City Safari這類城市冒險遊戲來台北舉辦。城市探索類活動不僅能增加玩家停留時間，更有效促進跨區域體驗，並擴大交通、餐飲、商圈與旅宿整體經濟效益。

他也提到今年初遊戲界最受矚目的案例之一，就是有玩家耗時1年，在Minecraft建城活動中，重新設計台北車站周邊，引起大量玩家熱烈討論，這也證明遊戲不僅是娛樂，也是目前最能吸引年輕族群參與的有效工具之一。

蔣萬安認為，3處場館可透過與國際知名跨域遊戲合作，吸引年輕族群參與城市設計、打造虛擬台北，在遊戲中重建街區、設計公園、優化人行環境或提出其他公共空間改造方案，要求遊憩公司與教育局、青年局、都發局共同討論與發想。

