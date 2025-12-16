為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中衛生局查辦假「藝伎」莊園咖啡 歐客佬全面下架

    2025/12/16 12:42 記者黃旭磊／台中報導
    歐客佬認誤植Finca Sophia莊園名稱。（圖擷自歐客佬精品咖啡正式臉書）

    歐客佬認誤植Finca Sophia莊園名稱。（圖擷自歐客佬精品咖啡正式臉書）

    歐客佬精品咖啡總部位於台中市北區，11月25日發生巴拿馬咖啡商Boot在臉書張貼「假冒巴拿馬藝妓」（FAKE PANAMA GEISHA）照，指責假冒莊園名稱，歐客佬立即認錯並稱部分咖啡錯誤標示，已全面下架，台中市衛生局依違反食安法規定，將相關咖啡包送至台中地檢署偵辦。

    台中市衛生局今天表示，獲報趕往店家稽查，已將相關咖啡包依違反食安法送至地檢署查辦。

    歐客佬誤植知名莊園豆「Finca Sophia」，引發巴拿馬咖啡商Boot等社群震怒，怒批賣「假冒巴拿馬藝妓」（FAKE PANAMA GEISHA）豆，台灣咖啡界也指責稱「Finca sophia多有名啊，這等於把Toyota標成Lexus賣耶」。

    歐客佬說，販售部分咖啡被錯誤標示為來自 Finca Sophia，正與巴拿馬精品咖啡協會（SCAP）以及受影響的莊園保持積極溝通，以澄清情況，並確保未來能以負責任、透明且尊重方式前進，另方面，立即 將所有錯誤標示的產品，自網站與零售通路全面下架，也停止所有與錯誤標示銷售，持續檢討並加強內部監督及可追溯流程。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播