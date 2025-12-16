台中衛生局查辦假「藝伎」莊園咖啡 歐客佬全面下架

歐客佬認誤植Finca Sophia莊園名稱。（圖擷自歐客佬精品咖啡正式臉書）

歐客佬精品咖啡總部位於台中市北區，11月25日發生巴拿馬咖啡商Boot在臉書張貼「假冒巴拿馬藝妓」（FAKE PANAMA GEISHA）照，指責假冒莊園名稱，歐客佬立即認錯並稱部分咖啡錯誤標示，已全面下架，台中市衛生局依違反食安法規定，將相關咖啡包送至台中地檢署偵辦。

台中市衛生局今天表示，獲報趕往店家稽查，已將相關咖啡包依違反食安法送至地檢署查辦。

歐客佬誤植知名莊園豆「Finca Sophia」，引發巴拿馬咖啡商Boot等社群震怒，怒批賣「假冒巴拿馬藝妓」（FAKE PANAMA GEISHA）豆，台灣咖啡界也指責稱「Finca sophia多有名啊，這等於把Toyota標成Lexus賣耶」。

歐客佬說，販售部分咖啡被錯誤標示為來自 Finca Sophia，正與巴拿馬精品咖啡協會（SCAP）以及受影響的莊園保持積極溝通，以澄清情況，並確保未來能以負責任、透明且尊重方式前進，另方面，立即 將所有錯誤標示的產品，自網站與零售通路全面下架，也停止所有與錯誤標示銷售，持續檢討並加強內部監督及可追溯流程。

