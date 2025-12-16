新車隔熱紙透光度「前擋70％、前側40％」 拚明年第1季上路

交通部預告修法道路交通安全規則，將汽車玻璃隔熱紙透光標準入法。（資料照）

為確保汽車駕駛視線清晰及視野完整，交通部訂定隔熱紙透光度標準，前擋玻璃隔熱紙透光度須達70%以上，前側窗達40%以上，今年6月公布使用指引，近日進一步公布修法草案。若法制等程序順利，原則上明年第1季上路，已領牌舊車不溯及既往。

汽車車窗及擋風玻璃透光度因隔熱紙透光度而有不同，不少車主為隱私或隔熱選用低透光度隔熱紙，但於夜間或光線不足地方易釀車禍、撞傷行人。行人路權團體多次要求交通部訂定擋風玻璃透光度標準，避免透光度太低的車窗導致駕駛視線不良，衍生事故。

交通部訂定隔熱紙標準，今年6月公布使用指引，近日進一步預告修正「道路交通安全規則」第39條、第39-1條草案，將隔熱紙標準入法。

根據修法草案，以汽車B柱為分水嶺，將車窗分為前、後側。前擋隔熱紙可見光透過率要達70%以上，前側窗要達40%以上；計程車則額外規定，後側窗及後擋玻璃透過率要達40%以上。前擋風玻璃自邊框上緣起15公分內區域不限制。合格隔熱紙須為具合格標識者。

新法規範對象僅新登檢領照車輛，已領牌舊車不溯及既往。新制上路後的新登檢領照車輛有黏貼隔熱紙者，未來在汽車定期檢驗時，也要符合隔熱紙透光率標準。

交通部表示，修法草案公告刊登公報隔日起30日內，各界可向交通部陳述意見，預告期滿進入法制作業，若後續程序順利，原則上明年第1季正式上路。

