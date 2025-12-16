農業部首辦毛星級大賞 逾4千家選出10家傑出寵物旅館

未來毛星級大賞將2年一辦。（記者楊媛婷攝）

毛孩是許多飼主心中的寶貝，當飼主要遠行多日時，常將毛孩託送給寵物旅館幫忙照顧，農業部評選全台逾4千家寵物旅館，最後選出10家毛星級大賞旅館業者，農業部動保司表示，獲選毛星大賞寵物旅館有3大特色，都是專營業者、乾淨清潔，還有注重動福與消費者權益。

依農業部統計，目前全國家犬、家貓數量各約148萬隻、131萬隻，隨社會變遷，毛小孩數量已超越真小孩，為保障動物福利與消費者權益，農業部今年推犬、貓寄養定型化契約，更首度舉辦毛星級大賞，在全國超過4千家寵物旅館業者評選傑出業者，農業部動保司司長江文全表示，評選過程是先由縣市政府推薦近2次至少獲1優1甲的優秀特定寵物業者，各縣市推薦名額僅能是該縣市家數的1%，再經業界代表、學者、飼主代表等實地訪查，並由民眾網路投票，最後選出10家業者。

江文全進一步說明，未來毛星級寵物旅館大賞預計2年一辦，未來是否會如觀光旅館一樣分星級，則還要看後續反應來評估，他指出，國內的寵物旅館業者中有分專營與兼營，兼營寵物旅館的業者還有經營繁殖、買賣等共約3千家，專營寵物旅館業者則是超過1千家，這次獲獎的10家業者有3大特色，如都是專營寵物旅館業者，環境非常乾淨與注重動物福利，並兼顧消費者權益與熱心公益。

不少飼主出國時都會煩惱到底要將毛小孩送旅館，或託親友到府協助定時餵食照顧，江文全表示，可觀察毛小孩的個性，如果毛小孩個性比較E（外向），就很適合交給寵物旅館照顧，若是比較I（內向），就可請親友短期幫忙，不過現在很多寵物旅館業者都非常專業，也提供全方位的服務，交給專業業者照顧照顧。

這次獲選毛星級大賞的寵物旅館有「捲尾巴寵物旅宿」、「屏東貓班長寵物旅館」、「棉花糖寵物旅館」、「躲貓貓綠沐別館」、「瑋特貓狗SPA生活館」、「澎澎寵物旅宿」、「喵喵嗚貓咪旅館桃園機場渡假館」、「寄居喵和風貓旅宿」、「寄喜貓純貓美容、寄宿」、「D&Y寵物時尚旅店」。

幫毛小孩選旅館要注意是否有取得合法寵物業許可證，並依照範本訂定定型化契約。（記者楊媛婷攝）

農業部首度評選國內寵物旅館業者，有10家業者獲得毛星級大賞。（記者楊媛婷攝）

