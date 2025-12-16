為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    安全美感兼具！北市2年32校外牆整修 明年斥資1.2億再改18校

    2025/12/16 11:27 記者董冠怡／台北報導
    校舍外觀是社區居民對學校的第一印象，也是學校安全與管理落實的象徵。（教育局提供）

    校舍外觀是社區居民對學校的第一印象，也是學校安全與管理落實的象徵。台北市近兩年斥資二億六千七百萬元，陸續推動士林區三玉國小、大安區懷生國中等卅二校外牆整修，師生皆表示，安全和質感提升後，每天走進校園心情都變好，也從共同參與討論發想的過程中，提高對學校的認同感。教育局指出，明年預計花費一億二千萬元，接力改善中山區吉林國小、信義區信義國中等十八校。

    台北市校舍外牆整修以「安全優先、美感共創、永續設計」為核心理念，重視結構安全，檢視老舊磁磚及外牆狀況，採用輕質、高附著力兼具環保特性的材料，改善滲水、龜裂與汙損問題；工程設計著重耐久、耐用與抗污，使外觀能長期維持美觀與安全，傳達永續校園的精神；設計過程中融入校園特色與師生參與，鼓勵教師與學生共同討論與發想，讓外牆不只是硬體修繕工程，更是美感教育的延伸及共創成果。

    三玉國小去年完成外牆整修，老師及學生提到，學校門面更加清爽，氣氛彷彿亮了起來。以前時常擔心紅磚剝落，如今走在校園心裡踏實許多，這次整修不只變漂亮，由於自己也參與了校園的改變，因而更有感情。今年完成正面外牆整修及牆體修補、管線整理的懷生國中師生認為，施工採用耐候型環保塗料，提高建物保護性，新的色彩配置提升校園整體質感，連帶改善周邊街景，亮化且美化社區環境，家長和居民也比讚。

    教育局統計，除了上述學校，還有陽明山國小、東門國小及民生國小已完成改善，加上進行中的成功高中，去年和今年累計補助卅二校，總經費達二億六千七百萬元；今年排定信義國中、國語實小、民族國小、吉林國小、仁愛國中等十八校規畫辦理，整修磁磚剝落、外牆滲水或裂縫灌注等項目，總計編列預算一億二千萬元。

