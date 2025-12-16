冬至暖胃先顧食安 新北抽驗62件湯圓、火鍋料全合格

新北市衛生局針對轄內傳統市場、餐飲業、超市賣場等抽驗冬至湯圓、甜湯食材、各式火鍋料及蔬菜等共62件食品，檢測結果全數合格。（記者羅國嘉攝）

天氣寒冷加上12月21日是冬至，不少民眾會來碗暖呼呼的火鍋暖身。為確保食品安全，新北市衛生局針對轄內傳統市場、餐飲業、超市賣場等抽驗冬至湯圓、甜湯食材、各式火鍋料及蔬菜等共62件食品，檢測結果全數合格。

衛生局指出，此次針對轄內傳統市場、餐飲業、超市賣場等抽驗冬至應景食品及火鍋食材，檢驗項目涵蓋二氧化硫、防腐劑、順丁烯二酸及順丁烯二酸酐總量、著色劑、農藥殘留、硼酸及其鹽類、殺菌劑及亞硝酸鹽等多項指標，結果顯示所有樣品均符合規定，未檢出違規情形。

衛生局提醒，湯圓與各式火鍋料等加工食品應優先選擇完整包裝食品，並注意產品是否在效期內，選購農產品時應挑選當令蔬果，並優先選擇有產銷履歷標章的農產品；另外購買冷凍食品，在購買後應按照外包裝標示保存方式盡速存放於冰箱內，確保食用前產品品質，烹煮時，也請務必徹底煮熟再食用，同時避免生熟食交叉污染，以降低食品中毒風險。

新北衛生局到餐飲業抽驗湯圓。（圖由衛生局提供）

新北衛生局到傳統市場抽驗當季農產品。（圖由衛生局提供）

