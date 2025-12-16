為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    冬至暖胃先顧食安 新北抽驗62件湯圓、火鍋料全合格

    2025/12/16 10:46 記者羅國嘉／新北報導
    新北市衛生局針對轄內傳統市場、餐飲業、超市賣場等抽驗冬至湯圓、甜湯食材、各式火鍋料及蔬菜等共62件食品，檢測結果全數合格。（記者羅國嘉攝）

    新北市衛生局針對轄內傳統市場、餐飲業、超市賣場等抽驗冬至湯圓、甜湯食材、各式火鍋料及蔬菜等共62件食品，檢測結果全數合格。（記者羅國嘉攝）

    天氣寒冷加上12月21日是冬至，不少民眾會來碗暖呼呼的火鍋暖身。為確保食品安全，新北市衛生局針對轄內傳統市場、餐飲業、超市賣場等抽驗冬至湯圓、甜湯食材、各式火鍋料及蔬菜等共62件食品，檢測結果全數合格。

    衛生局指出，此次針對轄內傳統市場、餐飲業、超市賣場等抽驗冬至應景食品及火鍋食材，檢驗項目涵蓋二氧化硫、防腐劑、順丁烯二酸及順丁烯二酸酐總量、著色劑、農藥殘留、硼酸及其鹽類、殺菌劑及亞硝酸鹽等多項指標，結果顯示所有樣品均符合規定，未檢出違規情形。

    衛生局提醒，湯圓與各式火鍋料等加工食品應優先選擇完整包裝食品，並注意產品是否在效期內，選購農產品時應挑選當令蔬果，並優先選擇有產銷履歷標章的農產品；另外購買冷凍食品，在購買後應按照外包裝標示保存方式盡速存放於冰箱內，確保食用前產品品質，烹煮時，也請務必徹底煮熟再食用，同時避免生熟食交叉污染，以降低食品中毒風險。

    新北市衛生局針對轄內傳統市場、餐飲業、超市賣場等抽驗冬至湯圓、甜湯食材、各式火鍋料及蔬菜等共62件食品，檢測結果全數合格。（記者羅國嘉攝）

    新北市衛生局針對轄內傳統市場、餐飲業、超市賣場等抽驗冬至湯圓、甜湯食材、各式火鍋料及蔬菜等共62件食品，檢測結果全數合格。（記者羅國嘉攝）

    新北衛生局到餐飲業抽驗湯圓。（圖由衛生局提供）

    新北衛生局到餐飲業抽驗湯圓。（圖由衛生局提供）

    新北衛生局到傳統市場抽驗當季農產品。（圖由衛生局提供）

    新北衛生局到傳統市場抽驗當季農產品。（圖由衛生局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播