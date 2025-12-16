為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    中山工商「航向書海‧愛讀！I Do！」校際賽特優 蟬聯十五連霸

    2025/12/16 11:54 記者洪臣宏／高雄報導
    簡靖桐（左起）、劉又葵、簡鈺蓉組隊參賽，為學校奪十五連霸。（記者洪臣宏攝）

    高雄市中山工商普通科師生參加在高雄女中舉行的第十六屆「航向書海‧愛讀！I Do！」閱讀競賽校際賽，奪高中組最高榮譽「特優獎」，完成十五連霸。

    「航向書海‧愛讀！I Do！」閱讀競賽校際賽由高雄女中主辦，今年競賽指定十二本書目，並包含兩本英文原文書，橫跨文學、歷史、心理、城市永續與經典名著等領域。中山工商今年派出普通科二甲班簡靖桐、簡鈺蓉、劉又葵組隊出賽，以總分五千三百四十分奪獎。

    校長李昱平說，在短影音與AI盛行的時代，閱讀並非與科技對立，而是學會共處與善用，該校圖書館長期推動閱讀與寫作活動，盼學生在書頁間慢下腳步、聽見自我聲音。

    簡靖桐表示，即便電子書盛行，但她仍偏愛實體書的溫度，此次更將日常讀書中的「抄寫筆記記憶法」運用於賽前準備。

    簡鈺蓉則偏好閱讀電子書，認為不僅方便快捷取得資料，還能輕鬆攜帶，且不必擔心書籍遺失，這次善用電子書與AI工具輔助備賽，透過Notebook LM擷取重點、提升效率。她印象最深刻的一本書是「史記」，透過歷史名人的故事，不僅學到豐富的歷史知識，還從中汲取許多待人處事的智慧。

    劉又葵說，準備參賽讓他有機會接觸到各種不同類型的書籍。他分享自己閱讀書籍後，會先擷取其中重點，再透過ChatGPT進行自我測驗，讓科技成為閱讀的助力。

