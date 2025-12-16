TPASS嘉義799定期票及嘉嘉南999定期票 明開放預購

TPASS方案讓民眾搭乘公共運輸更便利。（資料照）

嘉義與台南之間的台鐵每月通勤量超過16萬人次，為減輕通勤族的交通成本，嘉義縣與嘉義市、台南市完成協商，推動定期票方案，「TPASS嘉義799定期票」及「TPASS嘉嘉南999定期票」將在12月17日中午12點於MeNGo官網、MeNGo APP及7-11 ibon開放預售，季票（90天）同步開放預購，預計於12月26日啟用。

嘉義縣府表示，2個TPASS新方案服務範圍，將涵蓋嘉義縣、嘉義市及台南市的所有公共運具及台鐵各站；「TPASS嘉義799定期票」方案及「TPASS嘉嘉南999定期票」方案在MeNGo平台推出，服務範圍包含嘉義縣市境內公車、幸福巴士（小黃）、YouBike公共自行車及嘉義縣市境內台鐵各站，新方案將台鐵適用範圍延伸到台南市境內，北可至嘉義大林站、南至台南中洲站，涵蓋沙崙支線，2個方案確切服務範圍及路線可上MeNGo平台查詢。

首次加入MeNGo會員的通勤族只要按照下列4個步驟即可完成購買，第1步「買空卡」：至指定通路預購TPASS空卡，線上通路有博客來、一卡通蝦皮商城；實體通路可至4大超商預購，持有2代卡的民眾可直接使用，不需另購新卡。第2步「加會員」：至MeNGo官網或下載MeNGo APP註冊會員並綁定卡號。第3步「買方案」：在ＭeNGo平台網頁或App選擇適用方案並設定開始日期。第4步「過卡」：使用iPassＭoney App用手機NFC感應過卡或到7-11 ibon、MeNGo機台完成實體過卡，完成啟用程序。

縣府表示，為協助更多民眾完成購卡及開通，嘉義火車站設置短期TPASS實體服務據點，12月17日中午12點起至明年1月5日，週一至週五每日中午12點至下午6點將有專人提供購卡到啟用的一站式服務，歡迎民眾多加使用。

TPASS嘉義799定期票及嘉嘉南999定期票購買流程。（圖由嘉義縣政府提供）

