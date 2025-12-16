新竹關西9.1度！今輻射冷卻更強 鄭明典：平均低溫超越昨日

鄭明典指出，雖然沒有更極端的低值，但今天的低溫平均來看已超越昨天。（擷取自鄭明典臉書）

受輻射冷卻影響，今早各地清晨氣溫偏低，中央氣象署對7縣市發布低溫特報。今日平地最低溫仍為新竹關西的9.1度，前中央氣象局長鄭明典觀察溫度分布圖後表示，今日的低溫「平均來看是超越昨天了」，直呼是「比昨天強的輻射冷卻！」。

中央氣象署今（16）日上午6時50分，針對新竹縣、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、金門縣等7縣市發布低溫特報，局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。此外，今日平地最低溫為新竹關西工作站於6時19分測得的9.1度。

請繼續往下閱讀...

鄭明典稍早則在臉書分享今晨溫度分布圖，直言：「比昨天強的輻射冷卻！雖然沒有更極端的低值，但今天的低溫平均來看是超越昨天了！」

氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文表示，今天白天高溫將更進一步回升，中部以北、東北部及東半部地區可達24至27度，南部地區更在26至28度之間，西半部日夜溫差大，溫差有機會超過10至14度，請注意氣溫劇烈變化，早出晚歸應注意適時增添衣物，保暖防涼。

林得恩進一步指出，當強冷空氣南下，加上環境水氣不足，白天太陽輻射加溫快速，夜間冷卻效率仍高，輻射冷卻反應在沿海空曠、近山區、盆地與內陸地區的影響將會最為明顯。另一方面，由於夜間溫度較低、風速偏弱，也常形成逆溫層，使得污染物不易擴散，造成空氣品質風險升高。

他並提醒，當環境溫差大於10度時，血管收縮與擴張頻繁，心血管與呼吸系統負擔增加，常易使得高齡者、心血管疾病患者風險增高，並肇致誘發中風、心肌梗塞，或氣喘、慢性阻塞性肺病惡化等疾病產生。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法