企業攜手新北動保處推耶誕公益展 助毛寶貝提升認養率

新光三越百貨台北站前店與新北市政府動物保護防疫處合作，於百貨12樓舉辦「耶誕公益特別企劃－毛寶貝過耶誕」，以展覽方式呈現動物之家毛寶貝的可愛樣貌，期盼在歲末年終提升曝光度與認養率，同時展現企業實踐社會關懷的行動力。活動將展出至2026年1月4日止。

今年耶誕，新光三越台北站前店攜手企業夥伴共同響應公益，邀請會員捐出 skm points 點數，轉換為愛心飼料，協助新北市動物之家的毛寶貝們度過溫暖耶誕節。12樓活動展示區展出多張待認養毛寶貝照片，民眾掃描QR Code即可取得認養資訊，並可參與人氣應援活動，透過愛心貼紙為心儀的毛寶貝表達支持，藉由互動方式增加被看見的機會。

板橋動物之家站長徐愛明指出，許多毛寶貝性格可愛、溫柔貼心，只是缺乏被看見的機會；企業的投入不僅提升牠們找到家庭的可能，也讓大眾更認識收容動物的真實面貌。動物保護需要長期努力，無論是捐糧、陪伴散步、分享認養資訊，甚至網路按讚轉發，都是為毛寶貝帶來希望的行動。

動保處長楊淑方表示，隨著社會動保意識提升，企業與民間力量更顯珍貴。每一份愛心與公益參與，都是推動動物照護的重要動力。期盼透過節慶結合公益合作，喚起民眾重視「認養不棄養」，也邀請大家加入志工行列，陪伴動物、協助照護或分享認養資訊，共同打造友善動物城市。

