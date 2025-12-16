要買要快! 奈良美智嘉義展引爆周邊商品搶購潮

「三寶媽」的新港魅力商圈協會理事長黃靖惠買了公仔與馬克杯等各三個。（黃靖惠提供）

日本藝術家奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」12月12日起在嘉義「新港文化館25號倉庫」（嘉義縣新港鄉登雲路111巷2號）展出，受到展場空間不大影響，其周邊商品在距展場約一公里的中正路新港客廳對面販售，雖有些不便，但引頸企盼「奈粉」仍大排長龍搶購，再穿戴著戰利品去看展。

文化總會表示，嘉義場因展場空間有限，因而將周邊商品銷售點設在中正路鐵支路公園旁，唯一指定周邊銷售單位大鴻藝術BIGART帶來公仔、T恤、毛巾、襪子、玻璃杯、工具袋、銀色包袋與雨傘等多款商品。其中雨傘、工具袋與多款襪子是嘉義場限定商品。

「奈粉」指出，周邊商品設計與展覽主題高度呼應，而且包含為台灣展特製的元素，具獨一無二的特性，才會引發搶購熱潮。強烈建議看展場一定要先去買周邊商品，再穿著、背著戰利品逛展，才能留下充滿著紀念性的照片。

也是「奈粉」的新港魅力商圈協會理事長黃靖惠，早就做好準備，並發揮在地人的優勢，12月12日開展日到位於中正路的周邊商品銷售點守候，搶先進去「掃貨」，「三寶媽」的她，為了公平起見，公仔與馬克杯等都買了三個，再帶著兒女去看展，留下很有故事性的畫面。

葉姓鄉民對襪子情有所鍾，除了顏色太鮮艷沒有買，其餘都依限購兩雙買好買滿，排隊結帳時，臉上流露出幸福的笑容。

拿著公仔逛展場留下滿滿的回憶。（黃靖惠提供）

小朋友模仿畫作神情的可愛模樣。（黃靖惠提供）

奈良美智新港展周邊商品銷售點的人潮。（記者蔡宗勳攝）

奈良美智新港展特有的周邊商品。（記者蔡宗勳攝）

奈良美智新港展特有的周邊商品。（記者蔡宗勳攝）

