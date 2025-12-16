朴子就業中心攜手敏道家園 助身障者重返職場

亭亭在勞動部朴子就業中心的協助下推介至敏道家園擔任清潔工。（記者林宜樟攝）

身心障礙者求職不易，為提高企業聘僱意願，勞動部推動就業促進措施，鼓勵雇主們提供更多工作機會、營造友善職場，嘉義縣朴子市天主教敏道家園，因有感身心障礙者求職不易，暖心提供就業機會，安排職場導師從旁協助，園區已有5名身心障礙員工，協助穩定就業，點燃人生希望。

敏道家園服務重度以上心智障礙及多重障礙者住宿及生活照顧，勞動部雲嘉南分署朴子就業中心推介身心障礙待業者，敏道家園提供工作機會；院長涂淑錦說，最初因缺工問題進用身心障礙者，發現雖然學習較緩慢、工作觀念耿直較難變通，但態度認真，對工作有責任心，不比一般勞工差。

涂淑錦說，園內負責清潔的身心障礙員工亭亭，先天為輕度智能障礙及糖尿病，因家人驟逝、遇上詐騙及負債等家庭劇變，長期壓力下併發憂鬱症等問題，和患有中度精神障礙的哥哥依賴身障津貼租屋度日，後經嘉義縣社會局轉介至朴子就業中心協助求職，透過中心推介從去年10月至敏道園區擔任廚房助理，主管經評估亭亭的工作職務適性後轉調整為清潔人員，迄今已穩定就業超過1年。

朴子就業中心就服員林英治說，亭亭過去曾因打蠟工作而跌倒受傷，以致無法長時間負重及走動，戶頭也因網路詐騙而被列為警示帳戶，加上過往工作經驗多以清潔為主，身體限制與經驗缺乏等多項問題，求職之路艱辛，多次推介均無法順利就業，與敏道家園溝通並結合運用就業促進措施，順利協助亭亭重返職場、改善家中經濟問題，讓生活步上正軌。

雲嘉南分署長劉邦棟指出，勞動部為鼓勵雇主聘僱特定對象提出多項就業促進措施，包含「職場學習及再適應計畫」及「僱用獎助措施」等資源，前者是補助雇主3個月的職場學習及再適應津貼及行管輔導費，減輕企業的用人負擔；後者則是雇主只要僱用公立就業服務機構所推介，失業滿30日以上特定身分勞工，將補助雇主每人每月9千至1萬5千元的獎助費用、最長發給12個月，計畫詳情可向雲嘉南各就業中心洽詢。

勞動部朴子就業中心就服員林英治（右）攜手敏道家園院長涂淑錦（左），協助協助亭亭（中）就業。（記者林宜樟攝）

