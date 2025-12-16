不用品變資源！雲林轉轉屋開館半年反應熱烈擴大據點

雲林縣不用品循環館開館半年反應熱烈，已替700多件物品找到新主人，達到物盡其用。（記者黃淑莉攝）

雲林縣不用品循環館（轉轉屋）開館半年反應熱烈，民眾捐出家中不用物品，有700件找到新的主人，讓物盡其用，雲林縣環保局新增7處接收站，方便民眾就近提供捐贈不用品，讓有更多需要人善用，達到資源循環再利用。

雲林縣因沒有公有垃圾焚化廠，為去化家戶垃圾，近幾年強力推動垃圾分類，盼能從源頭達到垃圾減量，目標是2030年縣內一般廢棄物能達到全循環，有鑑許多家庭有不少物品閒置不用很可惜，設置不用品循環館目的就是讓民眾把家中可用的物品提供出來，讓有需要民眾不用再花錢購買，也可達到垃圾減量。

雲林縣環保局表示，不用品循環館收的物品以嬰幼兒用品、親子圖書、文具、嬰幼兒玩具等為主，開館半年到上千件各類不用品，有超過700件已找到新的有緣人。

新增7個接收站，斗六4站為斗六市二手玩具屋、九老爺朝龍宮、文生路18-5號樂活社區推展協會、內環路353號政大藝文學會；斗南有1站在新光社區發展協會，莿桐1站在饒平國小，北港1站在文星路107號心生活發展協會。

環保局指出，各站收件時間為每週三上午10點至12點，民眾可依各站允收類別捐贈相關不用品，各站工作人員將於審核允收標準後登載記錄，交由轉轉屋工作人員帶回辦理庫存登記，再展示由民眾選取，或集中贈送給有需要的社福、弱勢團體。

