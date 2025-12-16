今日夜溫差大！吳德榮：週五、週六南方水氣北上

吳德榮說，昨天清晨真實色雲圖（左）顯示，冷空氣通過相對較暖的洋面，凝結水氣產生「雲街」；今天清晨真實色雲圖（右）則顯示，冷空氣減弱，「雲街」已轉變為「閉合胞」。（圖擷自洩天機教室專欄）

中央氣象署表示，今天（16日）各地大多為晴到多雲的天氣，僅基隆北海岸、宜蘭、台東及恆春半島有零星短暫雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，今天白天氣溫明顯回升，須留意日夜溫差大；下週日（21日）迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨。

吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新（15日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天持續晴朗穩定；冷空氣減弱，氣溫明顯回升，白天舒適微熱、夜晚偏涼，日夜溫差大。

吳德榮說，明天（17日）、週四（18日）西半部晴朗，東側水氣逐漸增多、北海岸、大台北東側及東半部轉偶有局部短暫雨的機率；白天北台灣舒適、南台灣微熱，早晚偏涼。

吳德榮稱，週五（19日）有中高雲從南海逐漸北上，台灣上空雲層逐漸增多，山區及東半部轉有局部短暫降雨，其他局部平地亦轉偶有零星飄雨的機率；週六（20日）雲層增厚，降雨增多、機率有提高的趨勢。週五、週六各地白天舒適、早晚偏涼。

吳德榮分析，下週日另一波僅為東北季風等級的冷空氣南下，迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨、北台灣轉涼；下週一（22日）迎風面轉乾、天氣漸好轉。

