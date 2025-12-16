為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    捷運三鶯線將完工 大漢溪橋主題光雕打造璀璨夜景

    2025/12/16 08:56 記者賴筱桐／新北報導
    捷運三鶯線即將完工，新北市捷運工程局規劃大漢溪橋主題光雕，將配合通車時程啟用。圖為完工模擬圖。（圖由捷運局提供）

    捷運三鶯線完工在即，位於台北大學站與鶯歌車站之間，建造1座跨越大漢溪的複合鋼拱橋，新北市府捷運工程局規劃大漢溪橋主題光雕，利用全彩LED燈點亮橋梁，規律的光影變化象徵河川呼吸的節奏感，特殊節慶還有各種主題變化，將配合通車時程同步啟用。

    捷運局指出，大漢溪是北台灣的生命之河，早期曾是淡水河系重要的內河航運線，捷運三鶯線跨越此河段，坐落在三峽與鶯歌之間，新設1座高架橋梁銜接台北大學站與鶯歌車站，採用連續三拱鋼構設計，將透過光雕計畫，把橋的「力」與「美」徹底點亮、完美融合，在夜裡晉升為三鶯地區最獨特、吸睛的新城市地標。

    捷運局表示，全彩LED燈在夜晚點亮，光影流動規律變化，呈現的效果有如河流呼吸、生態脈動，這座橋將白天的綠意化作夜間柔美的光影詩篇，深化與在地文化的連結。

    最令人期待的是特殊節慶主題光雕秀，大漢溪橋LED燈將變換各種主題節目，把整座橋梁變成超大型節慶光影秀場，成為三鶯地區獨一無二的夜景。例如春節期間，光雕秀將以紅色、金黃色營造喜慶、熱鬧氛圍，象徵團圓與財富；耶誕節則會換上應景的綠色、紅色，散播歡樂並傳遞冬日溫暖。

    捷運局說，這套精美的大漢溪橋光雕系統，將配合捷運三鶯線通車時程同步啟用，未來民眾不論是搭捷運行經，或是在河岸散步，都能欣賞璀璨亮麗的夜間景致。

    捷運三鶯線跨越大漢溪河段建造一座高架橋梁，銜接台北大學站與鶯歌車站。（圖由捷運局提供）

    捷運三鶯線大漢溪橋坐落在三峽與鶯歌之間，採用連續三拱鋼構設計。（圖由捷運局提供）

