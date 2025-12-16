為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    防農耕機具掉污泥害騎士摔車 屏縣成立農路污染守護隊

    2025/12/16 08:02 記者羅欣貞／屏東報導
    農田翻耕污染防制示範說明會。（屏東縣政府提供）

    農田翻耕污染防制示範說明會。（屏東縣政府提供）

    第一期稻作即將展開，為防農耕機具將田中泥塊帶至道路，污染路面危及行車安全，屏東縣府環保局除了加強稽查作業，也輔導農耕機具污染重點社區成立農路污染守護隊。

    屏東縣為典型農業縣，農耕機具使用後若未妥善清洗，不但容易造成道路污染，影響空氣品質，還可能危及用路人行車安全，增加交通事故發生風險。

    環保局表示，有鑑於農耕機具農事完畢後將田中泥塊帶至道路情形日趨嚴重，路面污染陳情事件頻繁，發生多起機車騎士摔車送醫事故，為降低農忙季節道路污染、車行揚塵污染問題及用路人行車安全危害，輔導農耕機具污染重點社區成立農路污染守護隊，自主維護環境整潔。

    環保局指出，會於農忙時期前召開污染防制宣導會，包含農田翻耕污染防制示範說明及實際操作農耕機具清洗作業，期盼透過鄉鎮市公所、農民、代耕業者及相關單位互相合作，共同維護路面乾淨度及道路安全。

    環保局也呼籲農民及代耕業者，結束田間翻耕作業時，務必將農耕機具清洗後再上路，切勿有貪圖一時方便的僥倖心態，環保局已鎖定道路污染熱區加強稽查，一旦查獲將依違反廢棄物清理法處行為人、土地所有人、使用人或管理人最高6000元罰鍰。

    另外提醒農耕機須懸掛車牌才可駛入一般道路，且須遵守道路交通規則，違者得依道路交通管理處罰條例處3600元以上3萬6000元以下罰鍰。

    農耕機具上路前應先清洗輪胎。（屏東縣政府提供）

    農耕機具上路前應先清洗輪胎。（屏東縣政府提供）

    東港鎮下廍社區農路污染守護隊。（屏東縣政府提供）

    東港鎮下廍社區農路污染守護隊。（屏東縣政府提供）

    農耕機具道路污染。（屏東縣政府提供）

    農耕機具道路污染。（屏東縣政府提供）

