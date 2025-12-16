12/16 各報重點新聞一覽

賴清德總統昨晚發布「院際國政茶敘後錄影談話」，表態支持行政院長卓榮泰不副署「財政收支劃分法」，以此捍衛民主憲政。（總統府提供）

自由時報

挺卓揆依憲法不副署財劃法 賴總統嚴正籲立院 即刻撤回違憲法案

行政院長卓榮泰昨宣布不副署「財政收支劃分法」，以此捍衛民主憲政；賴清德總統昨晚發布錄影談話，表態支持卓揆的決定，總統也誠摯、嚴正地呼籲立法院，即刻撤回這些傷害國家、違背憲法精神的爭議法案，並重申願以「合憲」方式，赴立法院進行國情報告。

美日菲合作 部署反艦導彈打擊網 國安局：美盟已強化第一島鏈防禦

中國對於菲律賓、日本及我國的襲擾未間斷，根據國安局昨日送至立法院的書面報告顯示，美國與同盟強化第一島鏈共同防禦，已與日本、菲律賓簽署防務合作協定，擴大聯演、聯巡，提升島鏈共同嚇阻能力；美國與日本、菲律賓加強協作，在第一島鏈部署反艦導彈打擊網絡。

涉光電弊案 提供土地回填廢棄物 前南市議長郭信良 檢起訴求刑3年半

無黨籍前台南市議長郭信良涉及光電弊案，被控提供土地回填營建廢棄物，橋頭地檢署昨天依涉嫌違反廢棄物清理法，將郭信良等五人提起公訴，並求處徒刑三年六月。

聯合報

不副署財劃法創憲政首例 卓揆嗆：國會不滿可倒閣

朝野攻防再激化，行政院長卓榮泰下午宣布不副署立法院三讀通過的財劃法修正案，創憲政首例；卓更揚言，若國會不滿可提不信任案倒閣制衡。在野黨批，當毀憲亂政與獨裁成為事實，就是人民站出來、發出怒吼的時候，不排除上街抗議。

我輸美商品 僅23%被課對等關稅

美國總統川普四月宣布對幾乎所有國家開徵一波緊急對等關稅以修復「公平」貿易並拉抬經濟，但八個月過去，美國半數進口額仍避開這類關稅，其中台灣商品僅百分之廿三被美國課徵對等關稅，是美國主要貿易夥伴中最低。

中國時報

賴卓將矛頭對準韓 批在野獨裁

行政院長卓榮泰15日宣布，依照中華民國《憲法》，決定不副署《財劃法》，創下憲政首例。賴清德總統昨晚發布錄影談話表示，支持卓的決定，因在野黨強行通過的法案將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣，他呼籲立法院即刻撤回爭議法案。卓賴皆將矛頭對準韓國瑜未出席總統府院際茶敘，卓榮泰更批韓無視《憲法》，再次關閉討論大門與協商合作道路，「立法院就是一院獨大」。親韓人士則認為，「卓榮泰的發言是刻意找架吵。」

日相：透過對話 和平解決台灣問題

日本首相高市早苗上月初在眾議院答詢時稱，「台灣有事」可能構成日本存亡危機事態，因此引發大陸激烈反彈。高市15日在參議院再被問及此議題，她顯得十分審慎，就日本對兩岸政策表示，「我國一貫的立場是，希望透過對話和平解決台灣問題。」

美、日、菲反艦導彈部署圖。

無黨籍前台南市議長郭信良涉及光電弊案，被控提供土地回填營建廢棄物，橋頭地檢署昨天偵查終結，建請法院判處徒刑三年半。（記者蔡文居攝）

