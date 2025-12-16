為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中捷延伸彰化段都計案明年重新公展影響中市進度？ 捷工局:目前不會

    2025/12/16 07:05 記者蘇金鳳／台中報導
    捷運綠線延伸段示意圖。（市府提供）

    捷運綠線延伸段示意圖。（市府提供）

    中捷綠線延伸案正進行綜合規劃期末報告的審查，現竟傳出彰化市東區擴大都市計畫案明年初重新再辦一次公開展覽，讓台中市民感到擔憂會影響中捷綠線延伸台中市部分的進度；中市捷運工程局表示，綜合規劃的期末審查預計明年第一季送交通部審查，跟彰化縣的都市計畫案並行處理，目前不會影響太多，但彰化需在交通部完成綜合規劃審查後送行政院前完成，若還是未完成，就會影響，捷工局就要評估進度問題。

    中捷綠線延伸規劃為往北延伸二站，分別為大坑經補庫、松竹軍功路口，長約2.481公里，往南到彰化共6站，長7.457公里，台中市有成功嶺大門口西側、中山榮泉路口，到彰化則是走中山路有四站，分別為彰興金馬路口、中山金馬路口、中山台化街口、台鐵金馬站。

    中捷綠線的延伸案，捷工局已完成綜規期末報告審查，明年第一季提送交通部審查，但是彰化的彰東都市計劃尚未交給內政部，近日更傳出彰化東區擴大都市計畫案明年初重新再辦一次公開展覽，嚇壞了台中市民，擔心重新公展會不會影響台中市的進度。

    捷工局表示，中捷綠線延伸綜合規劃的期末報告審查已完成，正在進行整理中，預計明年第一季送交通部審查，而彰化彰東都市計劃案的公展是都市計畫程序之一，跟綜規期末報告審核是同步，目前進度不會差太多。

    捷工局表示，因為綜規提交給交通部審查，會有一段時間，彰化縣只要在交通部完成審查後交給行政院前完成即可，但若無法完成，捷工局需要進行評估因兩縣市進度有落差對工程的影響。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播