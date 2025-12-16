新竹最冷9.1度！今晴到多雲 西半部日夜溫差大

中央氣象署表示，今天各地大多為晴到多雲天氣，白天高溫則會進一步回升。（資料照）

中央氣象署表示，今天（16日）各地大多為晴到多雲的天氣，僅基隆北海岸、宜蘭、台東及恆春半島有零星短暫雨。氣象署清晨4時35分發布低溫特報稱，輻射冷卻影響，新竹縣清晨有10度以下氣溫發生的機率，達黃色燈號。新竹關西測站6時20分低溫僅9.1度；嘉義紫雲測站6時20分低溫則為9.9度。

今天白天高溫進一步回升，中部以北及東半部地區24至26度，南部地區約27度，夜晚清晨天氣仍稍冷，低溫在中部以北及宜蘭為14至16度，南部及花東地區17至18度，空曠地區、近山區平地及花東縱谷溫度則會較低一些，西半部日夜溫差大。

請繼續往下閱讀...

離島天氣方面，澎湖晴時多雲，19至21度，金門晴時多雲，14至21度，馬祖晴時多雲，14至18度。空氣品質方面，宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中南部局部地區短時間可能達「橘色提醒」等級。

週三（17日）清晨氣溫仍偏低，白天起東北季風稍增強，週四（18日）東北季風影響，各地早晚較涼，新竹以南日夜溫差大；基隆北海岸及東北部地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，東部地區及大台北山區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

週五（19日）、週六（20日）東北季風減弱，北部及東北部氣溫稍回升；南方雲系北移，南部、東部及東南部有局部短暫陣雨，其他地區有零星短暫雨。

下週日（21日）東北季風再增強，下週一（22日）東北季風影響，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦較涼；桃園以北、東北部、東部地區及恆春半島有局部短暫雨，東南部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 15 - 27 16 - 26 18 - 26 17 - 24

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法