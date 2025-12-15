中壢仁海宮祈安五朝福醮 200秒煙火12/17畫下璀璨句點

中壢仁海宮200週年祈安五朝福醮，壓軸將安排200秒璀璨煙火，畫下壯麗句點。（中壢仁海宮提供）

桃園市中壢仁海宮13日晚間於泰豐輪胎廣場的醮局舉行建宮200週年祈安五朝福醮啟燈大典，活動串聯國際，包括來自美國西雅圖、南非開普敦、日本高円寺、泰國南瑤宮等各國友宮均到場透過宗教儀典與文化交流，讓中壢媽祖精神跨越國界；昨（14日）晚、今（15日）晚則有日本東京高圓寺阿波舞團展演、泰國皇家藝術表演團等國際團體尬場演出，讓醮區人潮湧入、熱鬧非凡。

中壢仁海宮董事長王介禧表示，祈安五朝福醮是中壢在地客家人最重要的傳統信仰科儀之一，象徵敬天謝地、祈求平安豐收、報本還恩的信仰精神。今年適逢建廟200週年，感謝眾多善信參與，共同為中壢媽點亮福光，祈願國泰民安、風調雨順。

王介禧感謝市府局處、醮務局主任委員范振修、執行長黃連應及相關團隊歷經1年多的用心籌劃，使此次五朝圓醮慶典得以順利展開。他預告，系列活動16日下午2點安排水燈牌遶境、放水燈祈安大典，分中壢站前、中壢後站、平鎮楊梅3條路線同時進行；17日晚上9點安排中壢仁海宮謝壇花火秀，將以聖母壇主醮區200秒璀璨煙火，隆重為200週年祈安五朝福醮畫下最壯麗的句點。

中壢區長李日強也說，17日晚上壓軸的「酬神音樂祭」，結合傳統廟會文化與現代流行音樂演出，則於仁海宮前「千里舞台」強勢開唱，同時聯動「泰豐輪胎主醮壇順風舞台」同步；兩地同慶、萬眾齊聚，酬神謝恩，福醮加持、音浪沸騰，讓信仰與音樂一起升空，共同見證「神明保庇、萬民歡騰」的壯闊夜晚。

「酬神音樂祭」邀請重量級卡司表演，首先由舞台震撼團隊「震樂堂」開場演出，帶給信眾最本土的宮廟搖滾樂；接續由「中壢媽．慈悲ㄟ守護」主唱人魏小語演唱，廟會王子黃新皓、黑色旋風郭婷筠、搖滾宮主賴銘偉、全能女神賴慧如等歌手共同帶來熱力十足的舞台表演，打造結合信仰與音樂的感動盛宴，讓中壢的夜空充滿信仰與感動的震撼回音。

活動現場更有「神豬、神羊、閹雞展示區」，展現酬謝神明的傳統民俗，另有美食市集攤位，吃喝玩樂一次滿足。

中壢仁海宮安排2場次日本東京高圓寺阿波舞團展演。（中壢仁海宮提供）

中壢仁海宮200週年祈安五朝福醮活動串聯國際，讓中壢媽祖精神跨越國界。突圍泰國皇家藝術表演團展演。（中壢仁海宮提供）

